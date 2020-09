Demonstratie tegen 'pedopartij' PNVD verloopt rustig, maar de kritiek blijft groeien

Een maand geleden is de PNVD (Partij voor Naastenliefde, Vrijheid en Diversiteit) heropgericht. De partij wil dat het legaal wordt voor volwassenen om seks te hebben met kinderen vanaf 12 jaar, mist ze hiervoor instemmen.

Het nieuws over de heroprichting leidde al snel tot een storm van kritiek. Naast een petitie om de partij te verbieden, die al meer dan een half miljoen is ondertekend, werd er zondag ook tegen de partij gedemonstreerd op het Malieveld in Den Haag.

‘Onschuld van een kind moet gewaarborgd blijven’

De demonstratie werd georganiseerd door Children First en verliep rustig. “Wij vinden dat de onschuld van een kind gewaarborgd moet blijven. Het is niet de bedoeling dat er een politieke partij wordt toegestaan waarbij het niet-normale normaal wordt gevonden”, vertelt mede-organisator Maria Karaman, zelf moeder van vier kinderen.

Bij de demonstratie waren ook leden van motorclub Untouchables aanwezig. De clubleden, die vanuit het hele land richting de Hofstad waren gekomen, liepen met vuilniszakken met teddyberen. Die werden ingezameld voor kinderstichtingen.

Pedofielen ook tegenstander

Niet alleen de demonstranten en petitietekenaars zijn tegen de PNVD. Ook pedofielen staan niet achter de ideeën van oprichters Nelson Maatman en Norbert de Jonge. Ben Kirssen, zelfverklaard pedofiel en teamlid van Pedofilie.nl, begrijpt niet dat de partij pleit voor maximale vrijheid voor een individu. Volgens hem is vrijheid mooi, maar moet je kinderen beschermen als het gaat om seksualiteit.

“De meeste pedofielen pleiten helemaal niet voor het normaliseren van seksualiteit met kinderen en de PNVD doet dat dus wel. In mijn beleving is het dan ook geen ‘pedo-partij’ te noemen maar de partij voor seksueel misbruik”, zegt Kirssen tegen Hart van Nederland.

Reactie PNVD

In een schriftelijke reactie laat de PNVD het volgende aan de redactie weten:

“Het is jammer dat de organisatoren nooit geprobeerd hebben in dialoog te gaan met ons, want dan zouden we mogelijk onnodige zorgen en angsten die bij hen leven kunnen wegnemen. Zet het feit dat zoveel mensen dit verkeerd vinden en er zoveel emotie bij komt kijken, jullie niet aan het denken over of het oprichten van deze partij wel juist is?”

Tegenstanders van de partij zullen ook de komende tijd nog van zich laten horen. Op 12 en 19 september vinden opnieuw demonstraties plaats in Den Haag en Amsterdam.