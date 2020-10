Grapperhaus kritisch op pedojagers: 'We moeten het recht niet in eigen hand nemen'

Het fenomeen ‘pedojagen’ is niet nieuw, maar nu actueler dan ooit. Een Facebookpagina die is opgericht om ‘pedofielen te ontmaskeren’ heeft in enkele weken al duizenden volgers gekregen. Het expertisebureau online kindermisbruik (EOKM) is niet verbaasd over het fenomeen, maar waarschuwt dat dit soort pagina’s juist averechts werken.

De roep om pedofielen harder aan te pakken en strenger te straffen is steeds luider geworden. “Maar het helpt niet om iemand op te jagen en te bedreigen. Sterker nog, het is gevaarlijk en de consequenties zijn enorm”, zegt Arda Gerkens, directeur van het EOKM tegen Hart van Nederland. “Want hierdoor zullen misbruikplegers nog meer in een sociaal isolement terechtkomen. Waardoor de kans dat iemand opnieuw in de fout gaat alleen maar wordt vergroot.”

Ook minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid keurt pedojagen af. “Het laatste wat wij willen in dit land is het recht in eigen hand nemen. Het is heel onverstandig en kan ook voor de mensen die gaan jagen gevaarlijk zijn.” De minister zegt grote prioriteit te geven aan de aanpak van kindermisbruik.

Lees ook: Klopjacht in Appingedam op aanrander minderjarige meisjes: politie waarschuwt buurtbewoners

Groot probleem

Rapper Convex Kafka, oftewel Bouke van de Vrugt uit Deventer, is naar eigen zeggen helemaal klaar met hoe Nederland omgaat met kindermisbruikers en pedofielen. Hij richtte drie weken geleden een Facebookgroep op genaamd Pedofielen Expose groep. Aanpakken! Inmiddels heeft de groep meer dan 16.000 leden.

“Kindermisbruik is een groot probleem in Nederland. We moeten dit land beschermen tegen pedo’s en dat kan onder andere door ‘awareness’ te creëren. Ik vind het belachelijk hoe kindermisbruikers worden behandeld en in bescherming genomen”, aldus de Deventenaar.

Lees ook: Familie neemt wraak op ‘vieze pedo’ in supermarkt Leidschendam: ‘Hij moet worden doodgemarteld’

Herkenbaar in beeld

Op de bewuste Facebookpagina worden foto’s en filmpjes geplaatst van mensen die zijn veroordeeld als zedendelinquent. Er worden screenshots geplaatst van verdachte chatgesprekken tussen vermeende pedo’s en kinderen. En er zijn video’s waarin te zien is hoe vermeende pedofielen worden geconfronteerd. Gezichten zijn herkenbaar in beeld. Op de pagina staan ook filmpjes waarop te zien is hoe vermeende misbruikers te maken krijgen met geweld. De rapper wil benadrukken dat hij geweld tegen vermeende misbruikers veroordeelt.

Convex vertelt aan Hart van Nederland de kritiek te begrijpen. “Als er geen bewijzen zijn, dan doen we het niet.” Hij heeft drie moderators die actief alle berichten checken. “Maar ik vind de pedo’s niet zielig. Ze maken Nederland onveilig.”