Dodelijke mishandeling van Jan (73) lijkt toch het werk van pedojagers

Een uit de hand gelopen pedojacht lijkt toch de reden te zijn voor de fatale mishandeling van de 73-jarige Jan Kruitwagen uit Arnhem. Dat bevestigt advocaat Jamil Roethof aan De Gelderlander. De man werd op 28 oktober voor zijn huis in elkaar geslagen door een groep jongeren. Hij overleefde de mishandeling niet.

Een dag na de mishandeling gingen de geruchten over een pedojacht al de ronde, maar dat kon volgens vrienden niet de reden zijn. “Jan was absoluut niet pedoseksueel”, vertelde goede vriend Michael Bouwman destijds aan Hart van Nederland.

Lees ook: Vrienden rouwen om doodgeslagen Jan (73): ‘Hij was een lieve en zorgzame man’

Advocaat Roethof staat een 15-jarige verdachte bij die vastzit voor de fatale mishandeling van Jan. Volgens de raadsman zou de groep jongeren geïnspireerd geraakt zijn door verhalen over zogenoemde pedojagers. Uit verveling besloten ze zelf op jacht te gaan.

‘Uit de hand gelopen’ pedojacht

De jongeren zouden zich in een online chatroom voor seksueel contact hebben voorgedaan als een 15-jarige jongen. Volgens Roethofs cliënt reageerde Jan op die oproep. “Ze zijn hem die woensdagavond gevolgd naar zijn woning”, aldus de advocaat tegen De Gelderlander.

Volgens de raadsheer wilden de jongeren Jan confronteren met het feit dat hij met een minderjarige jongen seks wilde hebben. “Vervolgens is het uit de hand gelopen. Het slachtoffer is daarbij ook ongelukkig ten val gekomen. Van een vooropgezet plan om hem te mishandelen, was volgens mij geen sprake.”

Lees ook: Honderden mensen herdenken doodgeslagen Jan (73) uit Arnhem

“Het idee om ook op pedo’s te gaan jagen, gebeurde uit verveling in deze coronatijd.” Roethof zegt dat zijn cliënt zich heeft laten meeslepen. “Hij was betrokken bij de chatafspraak, maar heeft niet deelgenomen aan de mishandeling. Wel was hij aanwezig toen het slachtoffer op de afspraak kwam en toen ze hem daarop aanspraken.’”

Honderden mensen bij herdenking

Afgelopen zaterdag werd Jan door een paar honderden mensen herdacht in de straten rondom zijn woning in Arnhem. Hij was geliefd in de buurt, in de homoscene in Arnhem en bij zijn oud-leerlingen van de Titus Brandsmaschool in Velp, waar hij tot aan zijn pensioen les gaf.

De politie heeft 25 rechercheurs op de zaak gezet. In totaal zijn er acht aanhoudingen gedaan. Zeven personen zijn nog verdachte en vier van hen zitten nog vast, meldde het Openbaar Ministerie woensdag. De rechter beslist vrijdag of deze verdachten langer vast blijven zitten.

Redactie/ANP