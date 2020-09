“Dat de officier van justitie in de zaak Akwasi samenwerkte met de voorman van Kick Out Zwarte Piet, wekt de schijn dat er niet objectief naar deze zaak gekeken is.” Dat zegt advocaat en fractievoorzitter van de VVD in Almere Ulysse Ellian tegen Hart van Nederland. Volgens Ellian schaadt de eerdere samenwerking het vertrouwen in het Openbaar Ministerie.

Zaterdag werd duidelijk dat officier van justitie Jacobien Vreekamp, die namens het OM de beslissing ondertekende om rapper Akwasi niet te vervolgen, tot voor kort samenwerkte met Kick Out Zwarte Piet (KOZP)-activist Mitchell Esajas. Tot 20 juli zaten beiden in het bestuur van het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA). Dat bevestigde huidig voorzitter Denise Eikelenboom van MDRA zaterdag op Twitter.

Akwasi zei 1 juni te midden van een grote groep mensen op de Dam dat hij Zwarte Piet in november ‘hoogstpersoonlijk op zijn gezicht zou trappen’. Volgens het OM is de uitspraak ’opruiend’ en daarmee strafbaar. Toch besloot het OM om de zaak af te doen, door Akwasi publiekelijk afstand te laten doen van zijn woorden.

‘Schijn van partijdigheid’

Advocaat Ellian liet zich eerder al uit over deze beslissing van het OM. “In andere zaken die tot maatschappelijke onrust hebben geleid, zijn mensen keihard aangepakt door het OM, zoals Geert Wilders en Jenny Douwes. Maar Akwasi komt weg met sorry zeggen, terwijl hij heeft opgeroepen tot geweld”, zegt hij. “Daar komt bij dat Akwasi alleen sorry zegt omdat hij dat moest van het OM, niet omdat hij het echt meent. Hij heeft nooit eerder afstand genomen van zijn uitspraken.”

Dat daar nu bovenop komt dat de officier van justitie samenwerkte met Esajas, wekt volgens Ellian de ‘schijn van partijdigheid’. “Als je samenwerkt met een geestverwant van Akwasi, wek je de schijn van vooringenomenheid en dat je niet objectief naar de zaak gekeken hebt”, aldus Ellian.

Hij had dit niet van het OM verwacht. “Ze moeten onpartijdig zijn, maar dit wekt geen goed beeld. Ik snap het als mensen nu zeggen: vinden jullie het een belangrijker dan het ander?”

Onrust

Een woordvoerder van het OM liet eerder aan Hart van Nederland weten dat de beslissing door meerdere officieren is genomen. Volgens Ellian had het OM officier van justitie Vreekamp niet eens moeten betrekken bij de zaak. “Het OM had moeten weten dat dit tot onrust kon gaan leiden. Haar naam staat wel onder de beslissing”, zegt hij.

Volgens Ellian kan dit alleen nog goed komen als een van de aangevers een klacht indient bij het gerechtshof over de beslissing van het OM. “Die onrust die ze hebben gecreëerd, was niet nodig geweest. Dit had vrij eenvoudig voorkomen kunnen worden”, aldus de advocaat.