Wilders fel na niet vervolgen Akwasi: 'Als dit waar is, dan is het OM corrupt'

PVV-leider Geert Wilders is niet blij met de beslissing van het Openbaar Ministerie (OM) om Akwasi niet te vervolgen. Op Twitter geeft Wilders aan dat er sprake is van totale willekeur.

“Ik stel een vraag, sta zes jaar voor de rechter en word veroordeeld, hij (Akwasi, red.) dreigt met grof geweld en gaat vrijuit. Nederland is een corrupt land geworden”, deelde de politicus vrijdag op Twitter.

Twijfel aan objectiviteit

Wilders twijfelt daarnaast aan de objectiviteit van de officier van justitie Jacobien Vreekamp. Dit omdat Vreekamp tot afgelopen juli bestuursvoorzitter zou zijn geweest van Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA).”Als dit waar is dan is het OM corrupter dan corrupt. En dan gaan we Rutte daarover op de grill leggen komende week”, schrijft hij zaterdag daarover op het sociale medium.

Tijdens de Black Lives Matter- demonstratie op 1 juni nam Akwasi het woord. “Op het moment dat in november dat ik een Zwarte Piet zie trap ik hem hoogstpersoonlijk op zijn gezicht”, zei de rapper toen. Volgens het OM was de uitspraak ‘opruiend’ en daarom strafbaar. Akwasi deed later echter afstand van zijn uitspraken. Daarom werd besloten de zaak voorwaardelijk te seponeren.