Steeds vaker agressie in supermarkten door coronamaatregelen

Steeds vaker zijn er spanningen in supermarkten vanwege de coronamaatregelen. Zo ontstaan er regelmatig ruzies over het niet dragen van een mondkapje, maar ook over het houden van afstand of het verplicht meenemen van een karretje.

Van een 42-jarige man die werd mishandeld nadat hij een caissière aansprak op het niet dragen van een mondkapje tot een mondkapjesweigeraar die zich misdraagt en een agent bespuugt. Sinds de coronacrisis zijn er meerdere incidenten geweest waarbij zowel winkelmedewerkers als klanten zich onveilig voelden bij elkaar. Volgens vakbond CNV heeft supermarktpersoneel te maken met een toename van agressie. Daarom doen ze een oproep voor professionele beveiliging in supermarkten.

‘Meer geduwd, meer getrokken, meer verbale agressie’

“We zien sinds de persconferentie van Mark Rutte waarin de lockdown werd afgekondigd dat de korte lontjes toenemen,” zegt CNV-woordvoerder Piet Fortuin. Volgens hem wordt er meer geduwd en getrokken en ook vooral meer verbale agressie geuit. “Een enkele keer gaat het verder dan verbaal geweld. En we horen geluiden van supermarktmanagers die zeggen: ‘Ik spreek mensen niet meer aan op het niet dragen van een mondkapje. Ik word de hele dag al afgesnauwd, dus ik ben ermee gestopt.'”

Fortuin zegt zich zorgen te maken, temeer omdat veel supermarktmedewerkers nog erg jong zijn. “We krijgen signalen dat het niet meer te doen is. Daarom zeggen wij als CNV: zorg ervoor dat je bij de grote supermarkten professionele beveiliging inzet. Dat kun je niet overlaten aan scholieren. Dat vraagt om professionaliteit.”

Personeel wijst klanten op mondkapjesplicht

Supermarkt Plus Both in Rotterdam zet sinds een paar weken gastheren- en gastvrouwen in om agressie te voorkomen. Dit om ‘gedoe’ te voorkomen. Het personeel wijst klanten bij de ingang op hun mondkapjesplicht. Bij de ingang wijzen deze personeelsleden mensen op de mondkapjesplicht.

Het nieuwe beleid lijkt zijn vruchten af te werpen. Manager Arnold Both vertelt aan Hart van Nederland dat mensen voor de komst van de gastpersonen snel hun weerwoord hadden als ze werden aangesproken op het naleven van de coronaregels. “Je merkt dat mensen druk voelen, waardoor ze zich op een andere manier gedragen en het eerder escaleert. Dat willen wij voorkomen.”

Bewust geen professionele beveiliging

Hoewel het CNV adviseert professionele beveiliging in te schakelen, heeft Both er bewust voor gekozen om supermarktpersoneel in te zetten als gastheer of -vrouw. “Juist om te zorgen dat er bekende gezichten bij de deur staan die weten wat ze moeten doen en zeggen. Dat zorgt ervoor dat mensen zich minder opgewonden voelen. Het werkt.”

Maar ook Both zegt: als professionele beveiliging nodig is, dan is het nodig.