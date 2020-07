Kampeerders die in eigen land blijven hebben het niet getroffen met het weer in de eerste week van de zomervakantie. Het regent al dagenlang en vrijdag komt er ook nog eens een tropische storm om de hoek kijken.

Op familiecamping Duinhoeve in het Brabantse Udenhout staan op dit moment minder tenten en caravans dan gebruikelijk tijdens de lange vakantie. De nasleep van de coronacrisis is nog duidelijk te merken, vertelt eigenaresse Caroline Verhoeven aan Hart van Nederland.

Maar de weersvoorspelling werkt ook niet echt mee, merken ze bij Duinhoeve. “Twee weken geleden was het tropisch warm, dat is wat je wil. Dat het nu na zo’n zware periode ook nog eens langdurig regent, is op z’n zachtst gezegd niet leuk”, zucht Verhoeven.

‘Regenlaarzen aan en gaan’

Gezinnen op de Brabantse camping proberen er het beste van te maken. “Regenlaarzen aan en gaan”, laat een kampeerder weten aan Hart van Nederland. Een ander gezin heeft de voortent van de caravan uitgebreid met een partytent om droog te zitten. “Zo hebben we toch nog een beetje ruimte.”

En als het vrijdag gaat stormen? “Dan halen we het tentje weer weg. Maar we blijven wel, het wordt daarna vanzelf weer mooi weer!” Een andere campinggast heeft grotere moeite om positief te blijven. “Pokkeweer”, vindt hij. “Dit is echt niet lekker. Normaal gaan we altijd naar het buitenland, dit keer kozen we voor Brabant. Ik denk dat we straks weer naar huis gaan.”

Keert de zomer terug?

Volgens weerman Dennis Wilt van Weer.nl moeten de binnenlandse toeristen nog even volhouden. “Woensdag en donderdag valt er nog veel regen, vooral in het zuiden van het land. Als spectaculaire hoogtepunt komt vrijdag dan storm Edouard bij ons aan.”

Wat wij daar precies van gaan merken, kan de weerman nog niet zeggen. “Maar het gaat om wat daarna komt. Vanaf zaterdag wordt het droger en lopen de temperaturen weer op richting de 24 graden.”