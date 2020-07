Eerste vakantieweek van 2020 wordt totaal niet zomers

Stralende zomerdagen en zelfs tropische waarden. Als de eerste vakantieweek van 2020 in juni was gevallen, dan had het met recht zomervakantie geweest. Helaas besluiten de weergoden anders: wolken, regen en wind. Maar óók zon.

Tot voor kort beloofden de voorspellingen een hoogzomerse periode, maar volgens Weer.nl lijkt het gedaan met die zomerse opstoot. Hogedrukgebieden lijken niet genoeg kracht te hebben om de lagedrukgebieden die nu boven Nederland hangen te verdrijven. Daarmee blijven ook de bijbehorende storingen hangen. Dankzij een zogenoemde ‘straalstroom’ blijven die storingen voorlopig nog even langskomen.

Weer tijdens de zomervakantie

Wat dat betekent voor de eerste vakantieweek van 2020? Weer.nl meldt dat de zon en de zomerse 25 graden van de baan. Wolken, regenbuien en wind zullen op Nederland neerdalen, maar vrees niet, ook de zon zal af en toe om het hoekje spieken. Maandag en dinsdag zal het maximaal 18 graden worden, waarna de maximumtemperaturen ietsje op zullen lopen. Maar warmer dan 23 graden gaat het volgende week niet worden.

Een klein pluspunt: de nachten worden volgende week ook wat frisser. Dat scheelt voor veel mensen slapeloze plaknachten, waardoor de eerste vakantieweek van 2020 uitermate geschikt lijkt om uit te rusten.

Beeld via ANP, ter illustratie