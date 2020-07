Veel regen en wind op komst door tropische storm Edouard

We kunnen ons na een regenachtige en redelijk koele periode opmaken voor warmer en zomers weer. Na vrijdag lopen de temperaturen op en dat is de basis voor later zomerweer. Volgens Weer.nl hebben we dat te danken aan de restanten van de tropische storm Edouard.

Storm Edouard trok de afgelopen dagen over het westelijk deel van de Atlantische Oceaan ten oosten van de Verenigde Staten naar het noordoosten. Nog nooit eerder was de vijfde tropische storm op de Atlantische Oceaan zo vroeg als dit jaar. Het record van 2005 is met zes dagen verbroken. De storm was niet heel krachtig. Rond de kern waaide het nooit harder dan met windkracht 8.

Regenbuien

Inmiddels is Edouard afgezwakt en is nu gewoon een lagedrukgebied. Het gebied trekt in hoog tempo de oceaan over en wordt vrijdag verwacht boven Europa. Tot die tijd regent het af en toe in het zuiden van het land. In het noorden laat de zon zich zo nu en dan zien, maar met 17 of 18 graden is het koel voor de tijd van het jaar. Ook donderdag blijft het nat, met opnieuw het noorden als de gunstige uitzondering.

Vrijdag komen de restanten van Edouard bij Nederland in de buurt. Hoe het precies zal gaan, is nog niet helemaal duidelijk. Als Edouard pal over ons land naar het oosten trekt, wat een optie is, zal het vooral veel regenen en valt het met de wind mee. Restanten van tropische stormen hebben altijd veel vocht bij zich.

Windstoten

Er is ook een kans dat Edouard ten noorden van Nederland langs naar het oosten trekt. Gebeurt dat, dan valt het met de regen wel mee, maar kan het juist hard gaan waaien en is er kans op flinke windstoten. Dat zou dan een herhaling van het afgelopen windrijke weekend kunnen zijn.

Een warme dag lijkt het hoe dan ook niet te worden. In het noorden wordt het vrijdag misschien maar 15 graden. In de zuiden wordt het met 18 graden niet heel veel warmer.

Zomerweer in de steiger

Overigens is de invloed van Edouard op het weer bij ons niet alleen nat en winderig. Indirect helpt Edouard ook om de zomer weer naar Nederland terug te brengen. Vanaf het weekend komt er namelijk een hogedrukgebied dichterbij en wordt het weer snel beter. De zon gaat weer vaker schijnen en vanaf begin volgende week lijkt de zomer helemaal terug.