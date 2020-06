De maand juni verliep voor de helft van Nederland uitzonderlijk nat, blijkt uit gegevens van Weer.nl. In de andere helft van Nederland was het gek genoeg opvallend droog. Over het algemeen was de maand erg zonnig met 234 zonuren tegenover 201 voor een gemiddelde juni.

De maand begon vrij warm met twee zomerse dagen op een rij. Ook had Nederland te maken met een groot neerslagtekort. Drie dagen later veranderde dit weerbeeld volledig. Het werd rap kouder en het begon te regenen.

Die kou hield niet lang aan, halverwege de maand gingen de temperaturen weer omhoog. Met een oostelijke aanvoer werd het warmer en werden de eerste écht zware onweersbuien van het jaar aangevoerd.

Lees ook: Flinke wateroverlast door regen: ondergelopen kelders en overstroomde riolen

Wolkbreuken

De eerste plensbuien vielen op 13 juni en op de 14e kwam het tot de eerste wolkbreuken. Op sommige plekken viel wel drie keer de normale maandsom aan regen. Dit resulteerden in bijzondere beelden van onder andere ondergelopen kelders, tunnels en spuwende putten.

Na deze plensbuien en wolkbreuken liep de temperatuur weer richting de zomerse waardes. Op 23 juni kreeg Nederland dan ook te maken met de eerste hittegolf van het jaar. Op 26 juni steeg de temperatuur verder en kwam het tot de eerste tropische dag van het jaar. Een unicum, normaliter wordt het pas begin juli zo warm.