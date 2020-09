Advocaat: Jos B. komt vandaag met een verklaring

Jos B. komt vandaag met een verklaring in de zaak Nicky Verstappen. Dat zegt zijn advocaat Gerald Roethof tegen Hart van Nederland. Vandaag is in de rechtbank van Maastricht de start van de inhoudelijke behandeling van de zaak.

Roethof was kort, maar duidelijk. “Er gaat iets komen vandaag. Hij zal kort duidelijk maken hoe hij in deze zaak staat. Tot nu toe heeft hij drie dingen gezegd. Ik heb Nicky niet ontvoerd, ik heb Nicky niet misbruikt ik heb Nicky niet gedood. Daar gaat hij op voortborduren.” Het gaat om een opgenomen verklaring, laat B. kort na de start van de rechtszaak weten.

Verslaggever Ilse van Wingerden is aanwezig in de rechtbank.

Ontvoeren, misbruiken, doden

Jos B. wordt verdacht van het ontvoeren, misbruiken en doden van de Limburgse jongen Nicky Verstappen. De inhoudelijke behandeling van het strafproces gaat maandag en dinsdag van start met een uitgebreide bespreking van het dossier.

Op 11-jarige leeftijd verdween Nicky Verstappen uit Heibloem in 1998 van een zomerkamp op de Brunssummerheide. Een dag later werd zijn lichaam iets verderop op de heide gevonden. Niet lang daarna werd B. in de buurt van de vindplaats van Nicky’s lichaam door de marechaussee staande gehouden en geregistreerd als ‘passant’. B. beweerde bij die gelegenheid dat hij post aan het rondbrengen was voor de scouting. De marechaussee liet hem vervolgens gaan.

De nu 57-jarige B. zit sinds zijn arrestatie in augustus 2018 vast, hij werd na een klopjacht in Spanje aangehouden op basis van een DNA-match. Zijn DNA is onder meer op de onderbroek en de pyjamabroek van Nicky gevonden. B., die ontkent iets met de dood van de jongen te maken hebben, beroept zich op zijn zwijgrecht.

Acht voorbereidende zittingen

De rechtbank begon in december 2018 met voorbereidende zittingen, inmiddels zijn er al acht achter de rug. Vorig jaar zomer gingen de rechters, met B., zijn advocaat Gerald Roethof en de officieren van justitie kijken op de Brunssummerheide. Diverse plekken op de heide werden bezocht, onder meer die van het jeugdkamp en de plaats waar het lichaam van Nicky was gevonden. Ook de familie van Nicky was daarbij aanwezig.

De strafzaak neemt zeven zittingsdagen in beslag. Na het bespreken van het dossier op maandag en dinsdag gaat de zaak op 7 oktober verder. Dan lichten deskundigen van het Pieter Baan Centrum het psychisch onderzoek van B. toe en krijgen de nabestaanden het woord. De officier van justitie zet op donderdag 8 oktober alle feiten en bewijzen op een rij in het requisitoir en zal dan ook de strafeis aan de rechtbank voorleggen. Op dinsdag 12 oktober houdt advocaat Roethof zijn pleidooi. De laatste zittingsdag is op 16 oktober.