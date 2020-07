Aboutaleb na twee jaar eindelijk op bezoek bij de Rotterdamse Tweebosbuurt

Burgemeester Ahmed Aboutaleb heeft woensdagmiddag na twee jaar eindelijk een kijkje genomen in de Rotterdamse Tweebosbuurt. Woningcorporatie Vestia wil de wijk slopen omdat ze volgens haar te verouderd is.

Bewoners waren het hier niet mee eens en weigerden te vertrekken. Hierdoor sleepte Vestia de bewoners voor de rechter om hen te dwingen de woningen te verlaten. Begin dit jaar werd bekend dat Vestia zeventien huurovereenkomsten niet mag beëindigen. “Maar er zijn hier veel meer woningen”, laat burgemeester Aboutaleb woensdagmiddag weten. “Als Vestia woningen wil slopen op plekken waarvoor de uitspraak niet geldt, zou dat kunnen.”

In het bestemmingsplan van Vestia voor de Tweebosbuurt verdwijnen 536 sociale huurwoningen terwijl er maar 130 woningen voor terug komen. Dat betekent dat er niet voor alle bewoners straks meer een plek is in hun buurt.

Tegenhouden sloop

Dit is tegen het zere been van de buurtbewoners die hoopten dat de burgemeester de sloop zou tegenhouden. “Wij willen dat Vestia wacht op de uitspraak van het hoger beroep”, laat een van de buurtbewoners weten. “Want als wij die gaan winnen, moeten ze de wijk opknappen in plaats van slopen en daar gaan wij gewoon voor.”

Aboutaleb laat op zijn beurt weten dat het niet de taak is van de burgemeester om de sloop tegen te houden. “Dat kan natuurlijk niet. De burgemeester is dienaar van de democratie en staat niet boven de democratie.”

Toch vinden de bewoners het fijn dat de burgemeester eindelijk met eigen ogen kwam kijken naar hoe de buurt eraan toe is. “Hij zei wel dat hij geschrokken was van de wijk”, vertelt een buurtbewoner. “Hij zei dat het schoner gehouden moet worden, en de rattenplaag en de stenen. Daar zou hij van de week direct werk van maken.”

Sociale huurwoningen

De herontwikkeling van de Tweebosbuurt past in het plan van de gemeente om meer midden- en hoge inkomens naar Rotterdam te halen. Om die reden moeten 16.600 sociale woningen uit de stad verdwijnen. In Rotterdam is 69 procent van de totale woningvoorraad sociaal (214.751 van 310.300 woningen in totaal in 2017).

Rotterdam heeft de sloop van het aantal sociale huurwoningen inmiddels teruggebracht naar 12.000. Lage inkomens moeten zelfs buiten Rotterdam gaan wonen. Met plaatsen om de stad heen is afgesproken dat zij zorgen voor voldoende sociale huurwoningen.