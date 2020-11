Aantal nieuwe coronabesmettingen blijft schommelen, nu weer iets gedaald

Het aantal nieuwe coronabesmettingen blijft fluctueren tussen de 4.000 en 5.000. In de afgelopen dag zijn er bij gezondheidsdienst RIVM 4.506 positieve tests geregistreerd, 435 minder dan op woensdag. Het virus is nu in totaal meer dan een half miljoen keer bij iemand vastgesteld in Nederland.

Het aantal nieuwe gevallen beleefde eind oktober een piek, waarna een flinke daling werd ingezet. Aan die afname lijkt inmiddels een einde te zijn gekomen. Zo schommelt het aantal positieve tests al een paar dagen tussen de 4.000 en 5.000. Zo ging het woensdag om 4.947 nieuwe coronabesmettingen, dinsdag waren dat er 3.970.

In de afgelopen zeven dagen zijn iets meer dan 36.000 mensen positief getest, dat is vrijwel gelijk aan de week ervoor. Het RIVM liet dinsdag al weten dat de daling van het aantal nieuwe gevallen stagneert.

Nu meer dan 9.200 coronadoden

Het aantal geregistreerde coronadoden steeg in het afgelopen dag met 76. Dat wil echter niet zeggen dat al deze mensen in het laatste etmaal zijn overleden, sterfgevallen worden soms met vertraging doorgegeven aan het RIVM. Van bijna 9.200 Nederlanders is nu vastgesteld dat ze aan corona zijn overleden.

De grootste coronabrandhaard van het land is Amsterdam. Daar zijn in de afgelopen dag 224 nieuwe gevallen bijgekomen. De hoofdstad wordt gevolgd door Rotterdam (196) en Den Haag (116). Verder bleken 102 Utrechters en 77 inwoners van Almere het virus onder de leden hebben.

Ziekenhuisopnames blijven dalen

In de afgelopen dag zijn er in totaal 225 nieuwe coronapatiënten opgenomen. Op dit moment liggen er in de ziekenhuizen 1.781 mensen die corona hebben. Dat zijn er 58 minder dan een dag eerder. Van de opgenomen coronapatiënten liggen er 524 op de intensive care, vijf minder dan op woensdag.

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) meldt verder dat er in het afgelopen etmaal tien coronapatiënten zijn overgeplaatst, waarvan vier ic-patiënten.

