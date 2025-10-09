Terug

Nieuwsgierigheid kost twee ziekenhuismedewerkers in Dordrecht hun baan

Zorg

Vandaag, 09:52

Het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht heeft twee medewerkers ontslagen nadat bleek dat ze uit nieuwsgierigheid in patiëntendossiers hadden gekeken. Uit een controle kwam naar voren dat in totaal 1100 dossiers zonder geldige reden waren geopend, maakte het ziekenhuis donderdag bekend.

Eén van de medewerkers werkte in de zorg en had inzage in medische gegevens van mensen uit haar eigen straat. De ander werkte niet op een zorgafdeling, maar kon via beperkte toegang toch gegevens als naam, adres en opnameafdeling bekijken.

Excuses

"Dit is ernstig en past niet bij goede patiëntenzorg", zegt bestuursvoorzitter Nicole Stolk in een verklaring. "Patiënten moeten erop kunnen vertrouwen dat hun gegevens veilig zijn bij ons. Wie in een patiëntendossier kijkt zonder behandelrelatie, tast dat vertrouwen aan. Dat is niet acceptabel en dat wisten de betrokkenen ook."

Het ziekenhuis heeft alle 1100 betrokken patiënten een brief gestuurd met uitleg en excuses. Daarnaast zijn de Autoriteit Persoonsgegevens en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) op de hoogte gebracht. Het Albert Schweitzer Ziekenhuis zegt de interne controles verder aan te scherpen om herhaling te voorkomen.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

