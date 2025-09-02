'Tienduizenden patiënten de dupe door chaos medische gegevens'

Zorg
Vandaag, 09:00
Jaarlijks belanden tienduizenden mensen in het ziekenhuis door fouten die voorkomen hadden kunnen worden. Het gaat vaak mis doordat medische gegevens niet goed worden gedeeld tussen zorgverleners. Dat meldt De Telegraaf op basis van onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland.
Het probleem zit in de vele verschillende patiëntendossiers die ziekenhuizen, apotheken en huisartsen gebruiken. Die systemen communiceren nauwelijks met elkaar. Hoogleraar Albert Boonstra noemt het in de krant "een ramp voor patiënten". In landen om ons heen is het probleem al opgelost, maar Nederland loopt volgens hem hopeloos achter. "Dit had allang geregeld moeten zijn."
Directeur Arthur Schellekens van de Patiëntenfederatie vindt dat patiënten nooit de dupe mogen zijn van falende techniek. "Goede zorg start bij toegang tot alle noodzakelijke informatie", zegt hij. Hij pleit voor één centraal systeem waar gegevens veilig kunnen worden gedeeld. Tot die tijd blijft het risico bestaan dat patiënten door een simpele fout onnodig in het ziekenhuis belanden.
