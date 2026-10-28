Veel zorgmedewerkers laten gratis griepprik nog altijd liggen

Hoewel er veel campagne voor wordt gevoerd, halen maar weinig zorgmedewerkers een gratis griepprik. Dat blijkt uit onderzoek van de Beroepsvereniging van Verzorgenden en Verpleegkundigen (V&VN). Slechts 40 procent van de zorgmedewerkers is van plan zo'n vaccinatie te halen. Brancheverenigingen proberen dat percentage al jaren omhoog te krijgen.

Of die 40 procent ook daadwerkelijk behaald zal worden, is nog maar de vraag. "Medewerkers vullen alleen ja of nee in bij de vraag of zij van plan zijn zich te vaccineren", vertelt Ted van Essen, voorzitter van de Nederlandse Immunisatiestichting. "In werkelijkheid zal dit percentage waarschijnlijk lager liggen."

Gebrek aan kennis en desinformatie

Volgens Van Essen zijn er meerdere redenen dat het vaccinatiecijfer onder Nederlandse zorgmedewerkers zo laag ligt. "Zorgverleners zijn ook gewoon mensen, die beïnvloed kunnen worden door alle gekleurde meningen die rondgaan", vertelt Van Essen. "Zo ook desinformatie. Dit heeft invloed op het eigen vaccinatiegedrag."

De grootste boosdoener is volgens Van Essen een gebrek aan aandacht voor vaccinaties tijdens de opleiding. "Een opleiding HBO-verpleegkundige heeft in 4 jaar studietijd 1 uur voorlichting over vaccins. Dat is gewoon niks", aldus Van Essen. "Dit moet echt meer onder de aandacht gebracht worden van studenten, zodat zij met de juiste kennis het werkveld ingaan."