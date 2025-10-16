Terug

Zorgautoriteiten willen eerlijke prijzen voor dure medicijnen

Zorg

Vandaag, 07:41

Er moeten betere afspraken komen over maatschappelijk verantwoorde prijzen voor dure medicijnen. Dat adviseren het Zorginstituut Nederland, de Nederlandse Zorgautoriteit en de Autoriteit Consument & Markt in een gezamenlijk rapport aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De organisaties hebben uitgangspunten uitgewerkt voor een betere maatschappelijke afweging. Zo zou gezondheidswinst altijd voorop moeten staan. "Levert een medicijn meer gezondheid op, dan mag het ook meer kosten." Als er twijfel bestaat over de werkzaamheid van een medicijn, kan de maatschappelijk aanvaardbare prijs juist lager uitvallen.

Lagere prijzen

Verder adviseren de organisaties maatregelen om de concurrentie tussen medicijnfabrikanten te versterken. Dat zou voor lagere prijzen moeten zorgen. Bij gebrek aan concurrentie kan de overheid ingrijpen door maximumtarieven in te stellen en sterker toezicht te houden op de medicijnmarkt, zeggen de opstellers van het advies.

Door ANP

