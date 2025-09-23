Nieuwe medicijnen later verkrijgbaar in Nederland dan in deel Europa

De wachttijd voor nieuwe medicijnen is in Nederland erg lang. Het duurt langer voordat nieuwe geneesmiddelen naar ons land komen dan in veel buurlanden. Patiënten moeten soms jarenlang wachten.

Nelleke Cools is directrice van Hoofdpijnnet en weet dat in Nederland meer mensen last hebben van de lange wachttijden. "Een nieuw medicijn goedkeuren is een langdurig proces", vertelt Cools. "Vooral de prijsonderhandelingen duren in Nederland langer dan in onze buurlanden. Dat onderdeel van het proces kan efficiënter gemaakt worden."

Ilona Dijkman heeft al sinds haar 18de last van migraine en daarvoor veel verschillende medicatie al geprobeerd. Ook zij wil graag een nieuw medicijn:

2:14 Jaren wachten op medicatie, in Nederland is het normaal

Prijsonderhandelingen

Minder lange prijsonderhandelingen betekent waarschijnlijk hogere prijzen voor patiënten. Maar uit onderzoek van Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) blijkt dat veel patiënten liever wil dat medicijnen beschikbaar zijn dan dat ze goedkoper zijn.

"Medicijnen worden nog te vaak alleen gezien als kostenpost", zegt Mark Kramer, voorzitter van de VIG. "Terwijl patiënten ze kennelijk juist zien als investering in hun gezondheid, hun werk, hun gezin. Dat perspectief hoort ook aan tafel bij de discussie over maatschappelijk aanvaardbare uitgaven aan geneesmiddelen."

Fabrikanten

Het Zorginstituut Nederland houdt zich bezig met nieuwe medicatie beschikbaar stellen voor patiënten. Ook zij vinden snellere toegang tot nieuwe medicijnen erg belangrijk. "De grootste bottleneck zit hem in de hoge prijzen die fabrikanten van medicatie vragen", vertelt een woordvoerder van het Zorginstituut.

"Bij een dure aankoop zal iedereen beamen dat je dan ook zeker wilt weten dat je waar krijgt voor je geld. We kijken namelijk niet alleen naar welke prijs gevraagd wordt, maar ook of de prijs die we aan de fabrikant betalen in verhouding staat tot de effectiviteit van een nieuwe medicatie."