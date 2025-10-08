Terug

Gemiddelde zorgrekening per Nederlander stijgt naar 8610 euro per jaar

Zorg

Vandaag, 07:06

Nederland heeft vorig jaar ongeveer 155 miljard euro uitgegeven aan gezondheidszorg, jeugdzorg, kinderopvang en welzijn. Dat komt neer op zo'n 8610 euro per persoon. Het bedrag is bijna 9 procent hoger dan een jaar eerder.

Volgens statistiekbureau CBS stegen de kosten voor jeugdzorg, kinderopvang en welzijn het sterkst. Daaraan werd 27,1 miljard euro uitgegeven, bijna 15 procent meer dan een jaar eerder. Dat wordt onder meer toegeschreven aan hogere kosten voor de opvang van asielzoekers. De kosten voor geestelijke gezondheidszorg stegen met zo'n 10 procent.

Ook de uitgaven aan verpleging en verzorging groeiden met ongeveer een tiende. Het meeste geld in die categorie gaat naar instellingen, zoals verpleeghuizen, maar de kosten voor zorg thuis namen snel toe.

De uitgaven aan de zorg vormen 13,8 procent van de totale Nederlandse economie. Van elke 7 euro gaat dus ongeveer 1 euro naar de zorg. De uitgaven stijgen sneller dan de economie.

ANP

