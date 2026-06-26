Ziekenhuis Assen klaar voor heet TT-weekend: 'Al drukker dan normaal'

Veel ziekenhuizen zijn tijdens deze warme dagen extra voorbereid op de extreme warmte en de gevolgen daarvan, zoals uitdroging of een hitteberoerte. Het Wilhelmina Ziekenhuis Assen bereidt zich voor op extra drukte door onder meer de TT op het TT Circuit Assen, die dit weekend op het programma staat.

Het ziekenhuis heeft opgeschaald in personeel, zodat er bij nood extra personeel kan worden opgeroepen. Verder liggen er extra zout, water, ijs en infuuszakken klaar. Dat laat een woordvoerder weten aan Hart van Nederland.

Drukker dan normaal

Dat het al drukker wordt, ziet ook Mette van Wilsum, arts op de Spoedeisende Hulp: "Afgelopen nacht zagen we al dat het drukker was dan op een normale donderdagavond. Zo zagen we meer mensen binnenkomen die te veel hadden gedronken of last hadden gekregen van de hitte. Dit is pas het begin van een druk weekend. Maar we zijn goed voorbereid."

Ook in het ziekenhuis in Meppel zijn ze voorbereid met ijsjes voor medewerkers en patiënten en extra waterpunten. Alle operaties en afspraken gaan gewoon door. Wel wordt erop gelet dat mensen niet met te veel mensen in een ruimte zitten en dat alle ramen gesloten blijven.