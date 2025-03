Ziekenhuispersoneel Alkmaar staakt dinsdag, landelijke staking in april

Medewerkers van het ziekenhuis in Alkmaar houden dinsdag een werkonderbreking, kondigt vakbond NU'91 aan. Het is de eerste officiële actie na het vastlopen van de cao-onderhandelingen. Personeelsleden van Noordwest Ziekenhuisgroep leggen uit protest aan het begin van de middag hun werk een uur neer. Het is een opmaat naar grotere acties.

Apothekersassistenten klagen al jaren over hoge werkdruk en een overdaad aan regels. Bekijk hun verhaal in de bovenstaande video.

Niet-spoedeisende zorg

NU'91 en de andere zorgbonden willen half april een landelijke stakingsdag organiseren in algemene ziekenhuizen. Niet-spoedeisende zorg komt dan stil te liggen. Acute zorg gaat wel door. Dat is ook zo tijdens de eerste werkonderbreking in Alkmaar.

Met de acties willen de bonden de werkgevers onder druk zetten om met betere arbeidsvoorwaarden te komen. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) wil het personeel dit jaar 4 procent meer salaris geven en volgend jaar 2 procent.

"Helaas is het voorstel dat er nu ligt ondermaats. Dat laat ons geen andere keuze dan actievoeren", stelt NU'91. De NVZ hoopt de onderhandelingen snel te hervatten.

ANP