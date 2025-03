Ziekenhuispersoneel wil werk 24 uur neerleggen voor betere cao

Vakbond FNV kondigt een landelijke staking aan in de ziekenhuizen. Half april legt het ziekenhuispersoneel een dag lang het werk neer. Die dag wordt alleen spoedeisende zorg verleend.

Met de staking wil de vakbond de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) onder druk zetten om betere arbeidsvoorwaarden te bieden. Op de nog vast te stellen actiedag gaan ziekenhuizen in het hele land op slot voor niet-spoedeisende zorg. Ook andere zorgbonden sluiten zich aan bij de actie, laat een woordvoerder van NU'91 weten.

In bovenstaande video is te zien hoe het ziekenhuispersoneel eerder het werk neerlegde voor een betere cao.

Onder niet-spoedeisende zorg valt veel ziekenhuiswerk, zoals onderzoeken en planbare operaties. Een landelijke staking kan dan ook grote gevolgen hebben voor patiënten.

Geen akkoord

De onderhandelingen over een nieuwe cao zijn vastgelopen, onder meer door onenigheid over lonen en toeslagen. De NVZ bood een loonsverhoging van 4 procent in 2024, gevolgd door 2 procent in 2026. De vakbonden vinden dat onvoldoende. CNV eist dit jaar minimaal 6 procent extra loon, terwijl FNV 7 procent wil.

Volgens FNV is de actiebereidheid onder het personeel groot. "In 47 ziekenhuizen zijn al actiecomités gevormd." De vakbond benadrukt dat dit pas de derde landelijke ziekenhuisstaking ooit is. Eerdere landelijke acties vonden plaats in 2019 en 2023.

Algemene ziekenhuizen

De NVZ wil juist in gesprek blijven. "De NVZ wil de sector aantrekkelijk houden voor alle medewerkers. Daarom hebben wij een goed voorstel neergelegd voor de medewerkers waarmee de koopkracht echt wordt verbeterd", stelt voorzitter Ad Melkert in een verklaring.

Het cao-conflict gaat over de arbeidsvoorwaarden in de algemene ziekenhuizen. De academische ziekenhuizen hebben hun eigen cao. Die loopt nog tot het einde van dit jaar.

