Ontroerend: ziekenhuizen herenigen ziek echtpaar voor laatste momenten

Een ontroerend, maar mooi verhaal. Een ouder echtpaar werd behandeld in twee aparte ziekenhuizen in Utrecht. Omdat de vrouw niet lang meer te leven had, zorgden de ziekenhuizen het St. Antonius Ziekenhuis en het UMC Utrecht ervoor dat de twee hun laatste momenten samen konden beleven.

Het St. Antonius Ziekenhuis deelt het verhaal op Facebook. De man werd daar behandeld vanwege een alvleeskliertumor. Tegelijkertijd werd zijn vrouw, die in behandeling was voor leukemie in het UMC Utrecht, acuut opgenomen op de spoedeisende hulp van dat ziekenhuis. Daar bleek dat ze niet lang meer te leven had.

Samen

Het ziekenhuispersoneel heeft daarna snel gehandeld en ervoor gezorgd dat de vrouw kon worden overgeplaatst naar het ziekenhuis waar haar man lag. "Zo konden ze de laatste momenten samen zijn", schrijft het St. Antonius Ziekenhuis. Op een foto die het ziekenhuis heeft gedeeld, is te zien dat ze elkaars hand vasthouden.

Beeld: St. Antonius Ziekenhuis

Uiteindelijk is de vrouw in het ziekenhuisbed overleden, in het bijzijn van haar zonen en haar man. "De patiënt en zijn familie zijn heel dankbaar voor de zorg die zij hebben ontvangen en dat zij in deze moeilijke tijd samen konden zijn", aldus het ziekenhuis. "Zo zorgen we samen, ook in de laatste fase."