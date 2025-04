Zelf zorgverleners vinden wordt steeds lastiger

Mensen die zelf hun zorg regelen met een persoonsgebonden budget (pgb), kunnen steeds lastiger zorgverleners vinden. Dat zegt belangenvereniging Per Saldo, die de noodklok luidt in De Telegraaf zaterdag. De pgb-tarieven zijn veel minder gestegen dan de zorgkosten, waardoor zorgverleners ergens anders meer kunnen verdienen.

"Veel van onze leden laten weten dat ze hun team van zorgverleners niet meer rond krijgen", vertelt Aline Molenaar, directeur van Per Saldo, aan de krant. "Zorgprofessionals zeggen 'joh, ik zit nu al vijf jaar bij jou op hetzelfde loon, ik kan bij een zorgorganisatie veel meer verdienen'. Dat vinden die hulpverleners vaak hartstikke erg, maar ja, de boodschappen worden ook duurder. Voor mensen met een pgb die een team aan zorgverleners om zich heen nodig hebben, is dat heel lastig, want die zijn afhankelijk van zorg", aldus Molenaar.

Vorige maand besteedden we aandacht aan de ongebruikelijke oproep van Joke Kool. Ze zocht een gastgezin voor haar man Henk, die nagenoeg blind is en slecht hoort. Zelf is hij verder nog goed gezond, maar de zorg voor hem valt Joke steeds zwaarder. Het hele verhaal zie je in de bovenstaande video.

Schrijnende situaties

Molenaar vertelt dat ze schrijnende situaties tegenkomt door dit probleem. "We zien zelfs mensen die zeggen 'ik ga dan wel twee nachten in de week niet naar bed, ik blijf wel gewoon in mijn rolstoel zitten."

Tijdens een debat in de Tweede Kamer vorige week hebben meerdere partijen hun onvrede geuit over pgb-tarieven. Staatssecretaris Langdurige Zorg Vicky Maeijer vertelde dat ze in gesprek is met meerdere partijen en hoopt op deze manier tot een oplossing te komen.