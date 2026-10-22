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Opnieuw acht besmettingen met westnijlvirus, totaal nu 72

Zorg

Vandaag, 11:36

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Bij nog eens acht mensen in Nederland is afgelopen week het westnijlvirus vastgesteld. Dat betekent dat het totaalaantal bevestigde besmettingen dit jaar tot nu toe uitkomt op 72, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Muggen vormen een steeds groter gevaar voor mensen. In de video hierboven leggen we uit waarom.

Bij het RIVM zijn geen nieuwe gevallen bekend van mensen die met het westnijlvirus zijn overleden. Tien mensen die besmet waren met het virus stierven dit jaar.

Meeste besmettingen in Zuid-Holland

De besmettingen werden het vaakst vastgesteld in Zuid-Holland, namelijk 41. De besmettingen vonden verder plaats in Utrecht, Noord-Holland, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel. Bij de meesten werd het virus vastgesteld na opname in het ziekenhuis vanwege klachten.

Het westnijlvirus komt van vogels en kan via muggen op mensen worden overgebracht. De meeste mensen merken er weinig van dat ze besmet zijn, maar sommige patiënten kunnen griepachtige of ernstigere klachten krijgen.

Muggenseizoen voorbij

Omdat het muggenseizoen voorbij is, verwacht het RIVM dat het hoogtepunt van de virusuitbraak is geweest. Het virus circuleert sinds augustus in Nederland. Mensen kunnen het virus niet verder doorgeven.

Het enige andere jaar waarin het virus bij mensen werd vastgesteld, was in 2020. Toen werd het aangetroffen bij acht personen in de regio's Utrecht en Arnhem.

Door ANP

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