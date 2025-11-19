Wereld COPD dag: onderzoek naar ziekte blijft nog steeds belangrijk

Meer dan een half miljoen Nederlanders leven met COPD, een ongeneeslijke longziekte die het dagelijks leven flink beïnvloedt. Jaarlijks overlijden er zo’n 7.000 mensen aan. Uit recent onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de mensen met COPD ernstige last van hun ziekte ervaart. Daarom roept Longfonds op Wereld COPD Dag mensen op om beginnende longklachten serieus te nemen.

Er is een test ontwikkeld waar mensen een korte vragenlijst invullen om erachter te komen of ze risicolopen op COPD, want: hoe eerder de ziekte wordt vastgesteld, hoe beter de kwaliteit van leven. Dat vindt ook hoogleraar Onno van Schayk. "Als je de diagnose vroeg hebt, kun je de behandeling eerder starten, wat de kwaliteit van leven aanzienlijk kan verbeteren."

Volgens Van Schayk maakt de test het mogelijk om mensen die risico lopen snel door te verwijzen naar een huisarts voor verder onderzoek. "Veel mensen met COPD hebben vaak last van benauwdheid, kunnen moeilijk tegen de wind in fietsen, en hebben een geschiedenis van veel roken. Vroeg bij de diagnose zijn betekent vaak een beter verloop van de ziekte en een betere kwaliteit van leven."

Volgens Schayk is het belangrijk dat meer mensen op de hoogte zijn van deze test, omdat hij kan helpen om COPD in een vroeg stadium te ontdekken, voordat het ernstig wordt. "De test is drempelverlagend, wat betekent dat het gemakkelijker is voor mensen om de test te doen zonder direct naar de huisarts te gaan." Inmiddels hebben 100.000 mensen de test ingevuld