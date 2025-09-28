Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Gratis longtest in Amsterdam: hoor jij bij 1,2 miljoen Nederlanders met longziekte?

Zorg

Vandaag, 17:14

Link gekopieerd

In Amsterdam hebben zondag tientallen mensen hun longen gratis laten testen. De actie vond plaats bij congrescentrum RAI, waar dit weekend het grootste longcongres ter wereld werd gehouden.

Deelnemers deden een eenvoudige blaastest die ongeveer tien minuten duurde. Medisch personeel mat daarbij de capaciteit en vitaliteit van de longen. Wie een afwijkende uitslag had, kreeg een brief mee met informatie over vervolgonderzoek.

Volgens kinderlongarts Mariëlle Pijnenburg geeft de test veel inzicht. "De waarde die uit de longtest komt, zegt hoe groot de longen zijn en of de lucht gemakkelijk kan passeren. Het is een simpele test, maar het geeft veel informatie."

1,2 miljoen Nederlands met longziekte

Het doel van de actie was om meer bewustwording te creëren rond longgezondheid. In Nederland hebben 1,2 miljoen mensen een chronische longziekte, waarvan ruim een half miljoen COPD. Deskundigen benadrukken dat vroege opsporing belangrijk is om erger te voorkomen.

"Als je merkt dat je kortademig bent, als je vaak moet hoesten of een piepende ademhaling hebt, is het superbelangrijk om naar de huisarts te gaan en je longinhoud te laten testen", raadt Pijnenburg aan. "Met zo'n test kun je heel makkelijk een diagnose stellen."

Lees ook

Longfonds wil meer aandacht voor long covid: 'Driekwart van mensen uit peiling nog niet volledig aan het werk'
Longfonds wil meer aandacht voor long covid: 'Driekwart van mensen uit peiling nog niet volledig aan het werk'
Hoop voor kleine groep longkankerpatiënten: pil per dag halveert kans op overlijden
Hoop voor kleine groep longkankerpatiënten: pil per dag halveert kans op overlijden
Longfonds vraagt te kappen met kaarsen: slecht voor de gezondheid
Longfonds vraagt te kappen met kaarsen: slecht voor de gezondheid

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.