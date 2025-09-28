Gratis longtest in Amsterdam: hoor jij bij 1,2 miljoen Nederlanders met longziekte?

In Amsterdam hebben zondag tientallen mensen hun longen gratis laten testen. De actie vond plaats bij congrescentrum RAI, waar dit weekend het grootste longcongres ter wereld werd gehouden.

Deelnemers deden een eenvoudige blaastest die ongeveer tien minuten duurde. Medisch personeel mat daarbij de capaciteit en vitaliteit van de longen. Wie een afwijkende uitslag had, kreeg een brief mee met informatie over vervolgonderzoek.

Volgens kinderlongarts Mariëlle Pijnenburg geeft de test veel inzicht. "De waarde die uit de longtest komt, zegt hoe groot de longen zijn en of de lucht gemakkelijk kan passeren. Het is een simpele test, maar het geeft veel informatie."

1,2 miljoen Nederlands met longziekte

Het doel van de actie was om meer bewustwording te creëren rond longgezondheid. In Nederland hebben 1,2 miljoen mensen een chronische longziekte, waarvan ruim een half miljoen COPD. Deskundigen benadrukken dat vroege opsporing belangrijk is om erger te voorkomen.

"Als je merkt dat je kortademig bent, als je vaak moet hoesten of een piepende ademhaling hebt, is het superbelangrijk om naar de huisarts te gaan en je longinhoud te laten testen", raadt Pijnenburg aan. "Met zo'n test kun je heel makkelijk een diagnose stellen."