Waarschuwingsetiket ook op drankflessen? Jaarlijks duizenden kankergevallen door alcoholgebruik

Net als op een pakje peuken moet er een etiket op bier, wijn of sterke drankflessen komen, dat waarschuwt voor het verhoogde risico op kanker als je alcohol drinkt. Die oproep deed de belangrijkste gezondheidsadviseur in Amerika. Een meerderheid van de mensen ziet niks in zo'n waarschuwing op alcohol. Toch is de waarschuwing ontzettend nodig, stelt Wim van Dalen, directeur van Stichting Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid.

"Ik ben blij met het advies. Op langer termijn gaat dit ook gebeuren. Het is een belangrijke stap die Amerika als eerste zet. Het kan Europees geregeld worden, maar we hoeven niet op Europa te wachten. Ierland doet het al", vertelt Wim.

Volgens Wim beseft ongeveer de helft van de Nederlanders niet hoe schadelijk alcohol is: "40 tot 50 procent van de mensen weet dat alcohol kankerverhogend is, maar een grote groep dus niet. Ieder jaar gaan er in Nederland tweeduizend mensen dood aan kanker gerelateerd aan alcohol. Daarnaast zijn er jaarlijks vierduizend nieuwe kankergevallen door alcoholgebruik."

'Niet gieten, maar genieten'

Jan Disseldorp van Slijterij Sterk vindt zo'n etiket maar betutteling: "Misschien moeten wij er gelijk gordijntjes voor hangen, zoals bij de sigaretten, zodat we ze niet meer zien. Ik denk dat bijna iedereen wel weet dat je van drank gematigd moet genieten. Niet gieten, maar genieten. Maar hoe ver moeten wij gaan? Moet het dan ook bier en koekjes? Wat is dan nog wel goed? Een drankje op zijn tijd moet gewoon kunnen."

Volgens Jan kunnen we beter op tijd beginnen met voorlichten en adviseren: "Ik denk dat voorlichting beter is dan een plaatje. Ik denk niet dat zo'n etiket helpt. Mensen willen genieten of de mensen die er misbruik van willen maken, gaan het toch doen. De allerbeste remedie is om te blijven voorlichten, steeds jonger, adviseren en met mate drinken."