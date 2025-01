Afvallen, minder stress en meer sparen: dit zijn de populairste goede voornemens voor 2025

New year, new me! Met het nieuwe jaar komen voor veel mensen weer de goede voornemens naar boven. Gezond eten, meer bewegen, stoppen met roken, minder op je telefoon kijken – en ga zo maar door. Een groot aantal Nederlanders gaat vanaf deze maand weer fanatiek aan de slag om hun levensstijl aan te passen, zo blijkt uit representatief onderzoek onder 1955 deelnemers van het Hart van Nederland-panel.

Uit het onderzoek blijkt dat 36 procent van de Nederlanders dit jaar weer goede voornemens heeft. Een grotere groep, namelijk 63 procent, ziet daar juist vanaf. Veelgehoorde redenen zijn dat mensen 'het toch niet volhouden' en daarom niet eens beginnen. Anderen zeggen dat ze al gezond genoeg leven en dat ze niets gaan veranderen aan hun levenswijze.

Welke voornemens hebben we voor 2025?

Van de groep die wél een dappere poging waagt, komt een duidelijke top tien naar voren. Een veelgehoord voornemen is afvallen, meer bewegen of sporten. Tegelijkertijd wil een grote groep juist meer genieten van het leven en zich minder druk maken over zaken die buiten hun controle liggen.

Top 10 meeste genoemde goede voornemens Hieronder de meeste genoemde voornemens uit het onderzoek. Het is mogelijk om meer dan een goede voornemen te hebben: • Afvallenn: 47 procent • Meer sporten / bewegen: 46 procent • Meer genieten van het leven: 36 procent • Minder stress: 36 procent • Zowel fysiek als mentaal gezond blijven: 32 procent • Meer gaan sparen: 30 procent • Meer aan mijzelf gaan denken: 30 procent • Meer spullen wegdoen / ontspullen: 25 procent • Beter gaan slapen: 24 procent • Vaker 'nee' zeggen: 23 procent

Minder populaire voornemens zijn bijvoorbeeld minder vlees eten (4 procent), stoppen met alcohol drinken (3 procent), minder ambitieus zijn (2 procent) en minder gamen (1 procent).

Het blijkt echter lastig om goede voornemens vol te houden. Slechts een kwart (26 procent) van de deelnemers aan het Hart van Nederland-panel die vorig jaar goede voornemens hadden, zegt deze 'enigszins' of volledig te hebben gehaald. Maar hoe houd je je goede voornemens wél vol? Psycholoog Lennard Toma geeft tips en legt in bovenstaande video uit waarom we zo'n behoefte hebben aan goede voornemens.