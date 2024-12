Solidariteit nog levend en wel: meeste Nederlanders geven liever dan nemen

Wat zou jij doen: 100 euro zelf houden of 500 euro weggeven aan iemand die het écht nodig heeft? Bijna tweederde van de Nederlanders (65 procent) kiest voor dat laatste. Dat blijkt uit groot onderzoek onder het Hart van Nederland-panel in samenwerking met Radio 538 over de vrijgevigheid van Nederlanders.

Een heel concrete manier waarop Nederlanders hun vrijgevigheid tonen is na de ramp aan de Tarwekamp in Den Haag, in de video hierboven te zien. Niet alleen is er een megabedrag ingezameld voor de slachtoffers, ook zetten vele vrijwilligers zich in voor de hulpbehoevenden.

De vrijgevigheid blijkt ook uit het feit dat ruim de helft (55 procent) van de Nederlanders wekelijks iets goeds doet voor een ander, zonder daar iets voor terug te verwachten. Vooral in Groningen spant men de kroon: daar doet 71 procent wekelijks iets goeds. Friesland staat aan de andere kant van het spectrum, waar slechts 40 procent hetzelfde doet.

Nederlanders zetten zich op verschillende manieren in. Het bieden van emotionele steun (48 procent), zoals een luisterend oor, en mantelzorg (33 procent) zijn de meest voorkomende vormen van hulp. Toch zijn ook praktische klussen, zoals boodschappen doen (27 procent) of klusjes in huis (23 procent), populair. Bijna de helft zegt bovendien bereid te zijn om zelfs nog meer voor anderen te doen, mits de omstandigheden het toelaten. In totaal is 95 procent van de ondervraagden in principe bereid anderen te willen helpen, ook als ze daar niks voor terug krijgen.

Immateriële wensen

Ondanks al die vrijgevigheid hebben Nederlanders zelf ook wensen. En opvallend genoeg zijn deze in de meeste gevallen niet materieel. Ruim twee derde (68 procent) verlangt naar iets immaterieels, zoals een hereniging met een familielid of het delen van een bijzonder moment met geliefden. Een kwart van de Nederlanders voelt zich geregeld eenzaam, met een piek bij jongeren en studenten. Slechts 32 procent heeft vooral een materiële wens, zoals een nieuw apparaat of geld voor een vakantie.

Meld je aan voor het Hart van Nederland-panel

Steun je de boerendemonstranten, klimaatactivisten of geen van beide? Welke impact hebben besluiten van de politiek op jou? En wat moet volgens jou de toekomst zijn van Zwarte Piet? Deze en talloze andere vragen krijg je voorgeschoteld in het Hart van Nederland-panel. Meld je ook aan voor het grootste dagelijkse nieuwspanel van Nederland en bepaal wat nieuws wordt!

Meld je aan voor het panel Ook meedoen aan het Hart van Nederland-panel? Aanmelden kan via deze link. Bent u al lid en zijn uw gegevens gewijzigd? Dan kunt u dat via deze link aangeven. Meld je aan