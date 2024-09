Uitvinding: 'wonderfoon' met bekende muziek voor dementerende ouderen

Voor dementerende ouderen brengt muziek soms fijne herinneringen naarboven. Richard Jongetjes bedacht daarom de 'wonderfoon'. Dat is een ouderwetse telefoon die werkt als een soort jukebox met nummers van lang geleden.

Jongetjes deed de opleiding 'Music & Memory'. Via Facebook kwam hij in contact met de 15-jarige whizzkid Swen te Hennepe, die de wonderfoons voor Richard in elkaar heeft gezet. Inmiddels is het eerste exemplaar overhandigd aan verzorgingshuis Het Oosterkerkhuis.

Populaire muziek van vroeger

De telefoons worden door Swen voorzien van muziek. Elk nummer van de draaischijf op een wonderfoon correspondeert met een liedje. "Dementerende ouderen herinneren zich muziek van rond hun achttiende jaar het best", vertelt de jonge techneut. "Nummers zoals Brandend Zand en Spiegelbeeld ken ik zelf niet, maar het zijn echte klassiekers. De keuzes worden gemaakt op basis van de patiënten waar de wonderfoon naartoe gaat."

Anne-Marie Tammel is locatiemanager van Het Oosterkerkhuis. Zij nam namens de patiënten de wonderfoon in ontvangst. "Hij komt hier in een centrale ruimte te staan waar onze 22 bewoners altijd kunnen komen luisteren."

Er staan nog acht andere telefoons klaar bij Swen thuis. "Ik vind het geen probleem om er thuis gewoon de hele dag altijd aan te werken. Voor mij is dit heel makkelijk!"