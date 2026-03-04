Volg Hart van Nederland
Tweede Kamer steunt plan om meer AED's te plaatsen in armere wijken

Zorg

Vandaag, 20:42

Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt een plan om meer defibrillators, ook wel AED's genoemd, te plaatsen in armere wijken, én om extra burgerhulpverleners op te leiden. Dat meldt RTL Nieuws woensdag. Een voorstel van GroenLinks-PvdA en ChristenUnie wordt gesteund door coalitiepartijen D66, VVD en CDA.

Defibrillators kunnen van levensbelang zijn bij een hartstilstand. Maar op de kaart van Nederland zijn veel zogenoemde 'witte vlekken', buurten waar weinig AED's hangen. Met het extra geld moeten die 'witte vlekken' verdwijnen. Daarvoor wordt dit jaar 500.000 euro uitgetrokken. In de twee jaar daarna komt daar nog eens 1 miljoen euro bij.

Ook in sportparken wordt gepleit voor meer AED's, zo is te zien in onderstaande video:

Buurten zonder AED's aangepakt

Met het geld moeten de buurten worden aangepakt waar op dit moment weinig AED's hangen en te weinig burgerhulpverleners zijn aangesloten bij oproepsystemen zoals HartslagNu. Volgens de initiatiefnemers mag de kans om een hartstilstand te overleven niet afhangen van de plaats waar iemand woont. Over het voorstel wordt dinsdag 23 maart gestemd.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

