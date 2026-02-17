Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
'Levensreddende AED vaker in rijkere buurt dan in armere'

'Levensreddende AED vaker in rijkere buurt dan in armere'

Zorg

Vandaag, 13:00

Link gekopieerd

Wie in een arme wijk woont, heeft minder kans op snelle hulp bij een hartstilstand. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands Dagblad. In rijkere buurten hangen veel vaker AED’s dan in armere wijken. Zonder zo’n apparaat dat het hart weer op gang kan helpen, kan elke minuut het verschil maken tussen leven en dood.

Het Nederlands Dagblad vergeleek duizenden locaties van AED’s met de sociaaleconomische scores van buurten. In bijna de helft van de armste buurten hangt geen enkele AED. In rijke buurten heeft vier op de vijf wijken er minstens één. Welgestelde buurten hebben per inwoner anderhalf tot tweeënhalf keer zoveel AED’s.

Meld je aan voor het Hart van Nederland-panel

Wil jij meepraten over thema's zoals de toekomst van vuurwerk, lange wachtlijsten in de zorg of politieke besluiten? Meld je met deze blauwe knop aan voor het Hart van Nederland-panel en bepaal wat nieuws wordt!﻿

Meld je aan

Volgens Aart Bosmans van HartslagNU staan zo’n 31.000 AED’s geregistreerd, maar hangen er mogelijk meer dan 100.000 in Nederland. Veel daarvan zijn niet aangemeld en dus niet direct inzetbaar bij een noodoproep.

Overlevingskans neemt af

Arts David Baden waarschuwt in de krant: "De afname van je overlevingskansen begint al bijna direct en vanaf 3 tot 6 minuten treedt hersenschade op." Uitgerekend in armere buurten is de kans op een hartstilstand groter.

GroenLinks-PvdA en de ChristenUnie willen nu 1 tot 1,5 miljoen euro vrijmaken voor extra AED’s en reanimatiecursussen in armere wijken.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Honderden kinderen leren tegelijkertijd reanimeren: zo red je iemands leven
Honderden kinderen leren tegelijkertijd reanimeren: zo red je iemands leven
Hartstichting: angst om 'fout te reanimeren' remt hulp
Hartstichting: angst om 'fout te reanimeren' remt hulp

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.