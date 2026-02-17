'Levensreddende AED vaker in rijkere buurt dan in armere'

Wie in een arme wijk woont, heeft minder kans op snelle hulp bij een hartstilstand. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands Dagblad. In rijkere buurten hangen veel vaker AED’s dan in armere wijken. Zonder zo’n apparaat dat het hart weer op gang kan helpen, kan elke minuut het verschil maken tussen leven en dood.

Het Nederlands Dagblad vergeleek duizenden locaties van AED’s met de sociaaleconomische scores van buurten. In bijna de helft van de armste buurten hangt geen enkele AED. In rijke buurten heeft vier op de vijf wijken er minstens één. Welgestelde buurten hebben per inwoner anderhalf tot tweeënhalf keer zoveel AED’s.

Meld je aan voor het Hart van Nederland-panel Wil jij meepraten over thema's zoals de toekomst van vuurwerk, lange wachtlijsten in de zorg of politieke besluiten? Meld je met deze blauwe knop aan voor het Hart van Nederland-panel en bepaal wat nieuws wordt!﻿ Meld je aan

Volgens Aart Bosmans van HartslagNU staan zo’n 31.000 AED’s geregistreerd, maar hangen er mogelijk meer dan 100.000 in Nederland. Veel daarvan zijn niet aangemeld en dus niet direct inzetbaar bij een noodoproep.

Overlevingskans neemt af

Arts David Baden waarschuwt in de krant: "De afname van je overlevingskansen begint al bijna direct en vanaf 3 tot 6 minuten treedt hersenschade op." Uitgerekend in armere buurten is de kans op een hartstilstand groter.

GroenLinks-PvdA en de ChristenUnie willen nu 1 tot 1,5 miljoen euro vrijmaken voor extra AED’s en reanimatiecursussen in armere wijken.