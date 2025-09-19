Terug

Honderden kinderen leren tegelijkertijd reanimeren: zo red je iemands leven

Zorg

Vandaag, 20:21

Op de Markt in Wijk bij Duurstede speelde zich vrijdag een spectaculair tafereel af: 725 kinderen zaten tegelijk op de knieën om reanimatie te oefenen op de beat van Stayin’ Alive. Het unieke evenement was onderdeel van de viering van 725 jaar stadsrechten van de stad.

De kinderen, in de leeftijd van 9 tot 13 jaar, kregen uitleg van stichting AED HartstikkeNodig en oefenden op speciale poppen die over het hele veld waren neergelegd.

Voorafgaand aan de oefensessie sprak Theo van de Kamp, die zelf een hartaanval overleefde, de kinderen toe. Ook professor Robert Heijnen van de Radboud Universiteit gaf uitleg. Daarna namen de kinderen het over en zetten ze massaal hun handen op de borstkas van de oefenpoppen, strak in het ritme van het wereldberoemde disconummer.

Het doel van de actie is om kinderen al vroeg de juiste vaardigheden en het zelfvertrouwen te geven om te handelen bij een hartstilstand. Volgens de organisatie kan die kennis later van levensbelang zijn.

Wat is nou belangrijk bij een reanimatie? In bovenstaande video wordt het uitgelegd.

