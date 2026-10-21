Tandartsentekort in Zeeland groeit: tandarts Arjan wil zelf opleiding beginnen

Tienduizenden Zeeuwen dreigen de komende jaren zonder tandarts te komen zitten. Volgens tandarts Arjan van den Dorpel uit Yerseke hebben alleen al in Midden-Zeeland over vijf jaar mogelijk zo'n 30.000 mensen geen tandarts meer. Hij waarschuwt al jaren voor het groeiende tekort, maar een oplossing blijft uit. Daarom wil hij nu zelf een tandartsopleiding beginnen, zonder financiële steun van de overheid.

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Zeeland kampt al langer met een tekort aan tandartsen. Bijna 30 procent van de tandartspraktijken in de provincie neemt geen nieuwe patiënten meer aan. En de problemen dreigen alleen maar groter te worden als oudere tandartsen met pensioen gaan. "Je ziet hier hele lange wachtlijsten", zegt gedeputeerde Harry van der Maas. Vooral mensen die naar Zeeland verhuizen, kunnen volgens hem moeilijk een tandarts vinden.

Geen geld voor extra tandartsen

Een nieuwe tandartsopleiding in Rotterdam zou volgens Van den Dorpel uitkomst kunnen bieden. Daarover zijn de provincie Zeeland, tandartsen en het Erasmus MC al jaren in gesprek. Maar vorige week besloot minister Rianne Letschert (Onderwijs) geen extra opleidingsplekken voor Tandheelkunde te financieren.

Daarmee legt het kabinet een advies van het Capaciteitsorgaan naast zich neer. Dat adviseerde om jaarlijks 386 in plaats van gemiddeld 275 nieuwe studenten toe te laten. "Dat is een teleurstellende boodschap gezien het tekort dat we hier hebben", zegt Van der Maas. Hij hoopt dat de Tweede Kamer de minister alsnog op andere gedachten brengt.

Dan maar zelf een opleiding beginnen

Van den Dorpel is het wachten zat en wil onderzoeken of hij met anderen een particuliere tandartsopleiding kan opzetten. Studenten zouden daarvoor zelf meer collegegeld moeten betalen. Volgens de tandarts is er genoeg belangstelling voor de studie, maar zijn er simpelweg te weinig opleidingsplekken.

Ook de provincie Zeeland staat open voor zijn plan, al ziet Van der Maas liever dat de overheid ingrijpt. "Ik vind dit een niet onlogische gedachte maar tegelijkertijd vind ik dat de overheid hier verantwoordelijkheid in moet pakken."

Minister Rianne Letschert begrijpt de zorgen over het tandartsentekort, maar zegt dat er geen geld is voor extra opleidingsplekken. Ze noemt de voorgestelde verhoging "een gigantische stijging die een ongelooflijke financiële dekking van mij vraagt die ik niet heb".