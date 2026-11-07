Stichting Donorkind: massadonor Simon tekent overeenkomst over donaties

Massadonor Simon mag geen sperma meer doneren. Daarover heeft hij afspraken vastgelegd in een contract met Stichting Donorkind. Ook mag hij nieuwe wensouders niet benaderen met de boodschap dat hij opnieuw wil doneren. Daarnaast moet al het nog opgeslagen sperma bij klinieken worden vernietigd, meldt de stichting.

De enige uitzondering waaronder Simon nog wel zaad mag doneren, is als een ouder al een kind van hem heeft en destijds schriftelijk met hem heeft afgesproken dat hij bij een volgende kinderwens ook beschikbaar zou zijn als donor. In het contract is ook afgesproken dat ouders een overzicht krijgen van het aantal donorkinderen per provincie, met daarbij hun geboortejaren en geslacht.

Schadevergoeding

Naar eigen zeggen heeft Simon zeker 199 kinderen verwekt als zaaddonor. Hij zou daarover hebben gelogen tegen wensouders. De Stichting Donorkind maakte in september bekend juridische stappen te overwegen als Simon geen afspraken zou willen maken over zijn spermadonaties.

Het is mooi dat die afspraken er nu wel liggen, zegt stichtingvoorzitter Ties van der Meer. Een rechtsgang lijkt hiermee voorlopig afgewend. Wel overlegt de stichting nog met gedupeerde ouders over een eventuele schadevergoeding. Daarover is nu geen overeenstemming bereikt met Simon. De stichting houdt hem aansprakelijk voor eventuele schade, bijvoorbeeld als kinderen professionele hulp nodig hebben "zodat ze leren omgaan met zo'n grote groep halfbroers en -zussen".

Mogelijke boete

De donor zelf zegt tegen Nieuwsuur, dat de zaak al langer volgt, dat hij vrijwillig afspraken heeft gemaakt "om tegemoet te komen aan de zorgen en onzekerheid bij ouders".

Als Simon zich niet aan de afspraken houdt, moet hij een boete betalen. Over de hoogte van het bedrag doet de Stichting Donorkind geen uitspraken.

Dit soort verhalen zijn niet uniek. Enkele jaren geleden speelde een vergelijkbare zaak rond spermadonor Jonathan, die volgens Stichting Donorkind zeker 550 kinderen heeft verwekt. De stichting stapte samen met een moeder naar de rechter om zijn massadonaties te stoppen. De opgeluchte reacties van ouders op het nieuws zie je in de video bovenaan dit artikel.