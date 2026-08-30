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Massadonor biecht op in brief: minstens 199 kinderen verwekt

Zorg

Vandaag, 07:38

De Nederlandse massadonor Simon zegt minstens 199 kinderen te hebben verwekt. Dat zijn er veel meer dan de 121 kinderen die eerder bekend waren. De man schrijft dat in een brief aan ouders die in handen is van Nieuwsuur. Ook geeft hij een gedetailleerd overzicht per jaar en regio.

Volgens Simon zijn 172 kinderen in Nederland geboren uit zijn donaties, daarnaast 11 in België, 15 in Duitsland en één in een ander Europees land. Eén vrouw zou nog zwanger zijn. Simon zegt dat hij is gestopt met het doneren van sperma.

Deze week meldde Nieuwsuur dat de Nederlandse spermadonor 121 kinderen heeft verwekt. Er werd al van uitgegaan dat het werkelijke aantal nog stukken hoger ligt. Simon heeft de afgelopen maanden steeds andere aantallen genoemd tegen moeders.

Dit soort verhalen zijn niet uniek. Enkele jaren geleden speelde een vergelijkbare zaak rond spermadonor Jonathan, die volgens Stichting Donorkind zeker 550 kinderen heeft verwekt. De stichting stapte samen met een moeder naar de rechter om zijn massadonaties te stoppen. De opgeluchte reacties van ouders op het nieuws zie je in de video bovenaan dit artikel.

Door ANP

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