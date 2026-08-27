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'Nieuwe massadonor ontdekt: zeker 121 kinderen, mogelijk veel meer'

Zorg

Vandaag, 17:33

Een 43-jarige Nederlandse spermadonor zou minstens 121 kinderen hebben verwekt. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. Mogelijk ligt het werkelijke aantal nog hoger. Verschillende vrouwen willen dat de man stopt met doneren.

Enkele jaren geleden speelde een soortgelijke zaak rond spermadonor Jonathan, die volgens Stichting Donorkind zeker 550 kinderen heeft verwekt. De stichting stapte samen met een moeder naar de rechter om zijn massadonaties te stoppen. De opgeluchte reacties van ouders op het nieuws zie je in de video bovenaan dit artikel.

De donor komt uit de regio Groningen en zou verschillende namen gebruiken. Volgens Nieuwsuur doneerde hij via meerdere spermabanken, maar zocht hij ook via internet contact met wensmoeders. Tegen hen zou hij niet eerlijk zijn geweest over het aantal kinderen dat hij al had verwekt.

Ook zou de man seksueel getinte berichten hebben gestuurd en zijn zaad tegenwoordig via seks aanbieden.

Geen maximum buiten klinieken

Bij klinieken geldt dat een donor maximaal twaalf gezinnen mag helpen. Voor donoren en wensouders die buiten klinieken om afspraken maken, geldt volgens het programma geen wettelijk maximum.

Een woordvoerder van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd noemt de zaak tegen Nieuwsuur "zeer onwenselijk". De inspectie houdt toezicht op zorg in klinieken, maar niet op wat er in de privésfeer gebeurt.

Door Redactie Hart van Nederland

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