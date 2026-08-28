'Ministerie wist al negen jaar van massadonor, maar ondernam geen actie'

Het ministerie van Volksgezondheid (VWS) wist al in augustus 2017 dat een 43-jarige Nederlandse spermadonor een massadonor was, maar deed niets met die informatie. Twee jaar later belandde hij in een commissie die namens de overheid de donorwet evalueert. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur.

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De massadonor, die Simon wordt genoemd, heeft voor zover bekend, 121 kinderen verwekt bij verschillende vrouwen. De verwachting is dat dat aantal nog verder gaat oplopen.

Dit soort verhalen zijn niet uniek. Enkele jaren geleden speelde een vergelijkbare zaak rond spermadonor Jonathan, die volgens Stichting Donorkind zeker 550 kinderen heeft verwekt. De stichting stapte samen met een moeder naar de rechter om zijn massadonaties te stoppen. De opgeluchte reacties van ouders op het nieuws zie je in de video bovenaan dit artikel.

Begeleidingscommissie

In 2019 belandde de 43-jarige Nederlander zelfs in een begeleidingscommissie die namens de overheid de donorwet moest evalueren. Hoewel VWS niet betrokken was bij de samenstelling van deze commissie, zegt minister Sophie Hermans daarover dat "deze meneer natuurlijk nooit in de begeleidingscommissie mogen plaatsnemen. Dat dat toch is gebeurd, betreur ik ten zeerste."