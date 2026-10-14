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Staking streekvervoer of niet: ziekenhuisafspraken en colleges gaan gewoon door

Zorg

Vandaag, 09:02

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Wie woensdag met het openbaar vervoer naar het ziekenhuis of school moet, kan flink last hebben van de staking in het streekvervoer. Toch gaan afspraken in ziekenhuizen, colleges en tentamens gewoon door. Zorginstellingen en onderwijsorganisaties adviseren reizigers om rekening te houden met vertragingen en uitgevallen ritten.

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Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven vraagt patiënten die niet op tijd kunnen komen contact op te nemen met hun polikliniek. Ook ziekenhuis Ikazia in Rotterdam waarschuwt voor vertragingen. Het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen adviseert patiënten om waar mogelijk alternatief vervoer te regelen.

Niet iedereen wist dat er woensdag gestaakt wordt in het streekvervoer. Bij het busstation in Tilburg stonden meerdere vergispassagiers tevergeefs te wachten op vervoer. In de bovenstaande video vertellen ze hoe zij nu op hun bestemming hopen te komen.

Colleges en tentamens gaan door

Ook studenten moeten woensdag rekening houden met extra reistijd. Hogeschool Inholland en Hogeschool Leiden laten weten dat het onderwijs en de toetsen volgens planning doorgaan.

De Universiteit Utrecht maakt een uitzondering voor colleges waarbij aanwezigheid normaal gesproken verplicht is. Studenten hoeven daar woensdag niet verplicht bij aanwezig te zijn.

Voor tentamens en andere toetsen geldt die uitzondering niet. "De staking is geen geldige reden om afwezig te zijn en je krijgt dan dus geen extra toetskans", waarschuwt de universiteit. De Universiteit Leiden laat weten dat docenten "passend en coulant" reageren als studenten door overmacht niet aanwezig kunnen zijn.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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