Vergispassagiers wachten tevergeefs op bus in Tilburg door staking: 'Wist het niet'

De staking in het streekvervoer is woensdag goed merkbaar in Tilburg. Op het centrale busstation rijden nauwelijks bussen en staan enkele reizigers tevergeefs te wachten. Sommigen blijken niet op de hoogte van de staking en moeten op zoek naar alternatief vervoer.

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Op het busstation in Tilburg is het woensdagochtend opvallend rustig. Een man en vrouw die geen Nederlands spreken en naar hun werk moeten, besluiten een taxi te nemen omdat hun bus niet komt. Een andere reiziger heeft meer geluk. Zijn bus naar het Belgische Turnhout arriveert wel gewoon.

Anderen, vooral studenten, hebben minder geluk. In de bovenstaande video vertellen zij hoe ze alsnog op hun bestemming komen.

Ook een stadsbus van lijn 4 staat klaar voor vertrek. Enkele passagiers zitten al in de bus, alsof er niets aan de hand is. Achter het stuur zit een chauffeur in opleiding. Volgens haar begeleider gaat de rijopleiding ondanks de staking gewoon door.

In Utrecht rijdt kwart van de bussen

Bij Utrecht Centraal rijden ondertussen nog regelmatig stads- en streekbussen. Volgens de informatieborden lijkt ongeveer een kwart van de ritten door te gaan. Meerdere medewerkers vertellen dat vooral zzp'ers aan het werk zijn, omdat zij afhankelijk zijn van hun gewerkte uren. "Ik moet rijden om wat te beuren", zegt chauffeur Joost tegen een verslaggever van het ANP. Hij respecteert het recht van collega's om te staken, maar vindt dat de vakbonden te snel zijn weggelopen van de onderhandelingen.

Ook chauffeur Rachid, die al negen jaar in dienst is, vindt het nog te vroeg om te staken. "We hebben de laatste jaren best wat verhoging gehad. Je moet naar beide kanten luisteren." Als de onderhandelingen vastlopen en de werkgever niet toegeeft, is hij wel bereid het werk neer te leggen.