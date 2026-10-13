OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Streekvervoer staakt woensdag: dit kun je verwachten

Streekvervoer staakt woensdag: dit kun je verwachten

Verkeer

Vandaag, 12:12

Link gekopieerd

Wie woensdag 14 oktober met de bus of de regionale trein wil reizen, moet rekening houden met grote verstoringen. Door een landelijke staking in het streekvervoer vallen mogelijk veel ritten uit. In sommige regio's rijden zelfs helemaal geen bussen. Maar waar kun je nog wel met het openbaar vervoer reizen?

De staking duurt de hele woensdag en treft onder meer vervoerder Arriva, EBS, Qbuzz, Transdev en Keolis. Hoeveel bussen en regionale treinen daadwerkelijk uitvallen, is bij veel vervoerders nog onduidelijk. Dat hangt af van het aantal medewerkers dat besluit het werk neer te leggen.

Waar rijden woensdag minder of geen bussen en treinen?

Reizigers krijgen daarom het advies om vlak voor vertrek hun reis te controleren via 9292.nl of de reisplanner van hun vervoerder. Wie een belangrijke afspraak heeft, kan beter alvast alternatief vervoer regelen zoals een taxi, Uber of je laten brengen en/of halen door een bekende.

Bij Arriva verschilt de impact sterk per regio. In de Achterhoek rijden de bussen volgens de normale dienstregeling, maar in Rivierenland, Limburg en Twente kunnen ritten uitvallen. In Noord-Brabant waarschuwt de vervoerder nadrukkelijk voor uitval en wordt reizigers aangeraden alternatief vervoer te zoeken.

Arriva Bus

Bus Achterhoek

Normale dienstregeling verwacht

Bus Rivierenland

Mogelijke rituitval

Bus Limburg

Mogelijke rituitval

Bus Noord-Brabant

Rituitval verwacht, alternatief geadviseerd

Bus Twente

Mogelijke rituitval

Arriva Trein

Trein Achterhoek-Rivierenland

Mogelijke rituitval

Trein Fryslân en Groningen

Normale dienstregeling verwacht

Trein Limburg

Rituitval verwacht

Trein Vechtdallijnen

Normale dienstregeling verwacht

Ook regionale treinen in Limburg en Achterhoek-Rivierenland kunnen uitvallen. De treinen in Fryslân, Groningen en op de Vechtdallijnen rijden wel normaal. Dat geldt ook voor het treinvervangend vervoer tussen Leeuwarden en Sneek.

Ook bij Qbuzz moeten reizigers rekening houden met minder bussen. Dat geldt voor de regio's Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem, Zuid-Holland Noord, Fryslân en Groningen-Drenthe. Hoeveel ritten doorgaan, wordt pas bij aanvang van de diensten duidelijk.

Qbuzz

Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem

Mogelijk minder bussen

Zuid-Holland Noord

Mogelijk minder bussen

Fryslân

Mogelijk minder bussen

Groningen-Drenthe

Mogelijk minder bussen

In Utrecht vallen woensdag veel bus- en tramlijnen uit. U-OV probeert op de belangrijkste routes nog vervoer aan te bieden, maar verwacht dat deze lijnen minder vaak rijden.

U-OV Binnen Utrecht

Tram 20 en 22

Rijden niet

Tram 21

Probeert te rijden, mogelijk minder vaak

Buslijnen 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 27, 30, 31, 32, 34, 43, 44, 47, 48, 55, 57, 64, 65, 81, 85, 90, 111 en 184

Rijden niet

Buslijnen 1, 3, 8, 28, 29, 66, 73, 74, 77, 84, 122 en 158

Proberen te rijden, mogelijk minder vaak

U-OV Utrecht Buiten

Reguliere buslijnen

Mogelijke rituitval en vertraging

Wijkbus Nieuwegein

Normale dienstregeling verwacht

Buurtbussen

Normale dienstregeling verwacht

U-flex (Op afroepbasis)

Normale dienstregeling verwacht

Buiten de stad Utrecht wordt zoveel mogelijk volgens de normale dienstregeling gereden, maar ook daar kunnen ritten uitvallen. De Wijkbus Nieuwegein, buurtbussen en U-flex rijden wel gewoon volgens de vervoerder.

Keolis verwacht eveneens flinke verstoringen. In Almere en Utrecht rijden minder bussen en ook de regionale treinen van Blauwnet en RRReis rijden mogelijk minder vaak. De vervoerder probeert uitgevallen ritten zo snel mogelijk uit de reisplanner te halen.

Keolis

Bus Almere en Utrecht

Minder bussen

Trein Blauwnet (Overijssel) en RRReis (Overijssel, Gelderland en Flevoland)

Minder treinen mogelijk

Bij Transdev, dat onder meer actief is in de Gooi en Vechtstreek, Utrecht, Hoeksche Waard-Goeree-Overflakkee en Zuidoost-Brabant, is nog niet duidelijk welke ritten uitvallen. De vervoerder probeert zoveel mogelijk bussen en regionale treinen te laten rijden met medewerkers die niet staken. Het flexvervoer blijft volgens Transdev wel volgens de gebruikelijke dienstregeling rijden.

Transdev

Gooi en Vechtstreek

Mogelijke rituitval

Utrecht

Mogelijke rituitval

Zuidoost-Brabant

Mogelijke rituitval

Flexvervoer

Normale dienstregeling

Voor reizigers van EBS in Haaglanden Streek is inmiddels meer duidelijk. Daar rijdt woensdag slechts een beperkt aantal buslijnen. Alleen de lijnen 30, 31, 43, 45, 455, 456, 826 en 827 blijven rijden. Alle andere buslijnen in dit vervoersgebied vallen uit. Ook op de lijnen die wel rijden, kunnen nog ritten vervallen.

EBS Haaglanden

Buslijnen 30, 31, 43, 45, 455, 456, 826 en 827

Normale dienstregeling

Alle overige buslijnen Haaglanden Streek

Rijden niet

EBS Voorne-Putten en Rozenburg

Alle buslijnen

Normale dienstregeling verwacht

EBS Zaanstreek-Waterland (MeerPlus)

Alle buslijnen

Normale dienstregeling verwacht

Rijden de NS en het stadsvervoer wel?

De staking heeft geen gevolgen voor de reguliere treindienst van NS. Ook het stadsvervoer van GVB in Amsterdam en de HTM in Den Haag rijden volgens de normale dienstregeling. Bij de RET In Rotterdam is het net anders. Een deel van de bussen in de Maasstad komen wel te vervallen, welke lijnen komen te vervallen is nog niet zeker.

De staking is het gevolg van vastgelopen cao-onderhandelingen. Vakbonden FNV en CNV zijn boos omdat werkgevers onder meer meer flexibiliteit van personeel verlangen en werknemers minder zeggenschap over hun roosters dreigen te krijgen.

De bonden hebben aangekondigd tot aan kerst één dag per week te willen staken als er geen oplossing komt.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Komende woensdag landelijke staking streekvervoer
Verkeer
Komende woensdag landelijke staking streekvervoer
Vakbonden dreigen met één stakingsdag per week in streekvervoer
Demonstratie
Vakbonden dreigen met één stakingsdag per week in streekvervoer
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.