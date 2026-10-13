Streekvervoer staakt woensdag: dit kun je verwachten

Wie woensdag 14 oktober met de bus of de regionale trein wil reizen, moet rekening houden met grote verstoringen. Door een landelijke staking in het streekvervoer vallen mogelijk veel ritten uit. In sommige regio's rijden zelfs helemaal geen bussen. Maar waar kun je nog wel met het openbaar vervoer reizen?

De staking duurt de hele woensdag en treft onder meer vervoerder Arriva, EBS, Qbuzz, Transdev en Keolis. Hoeveel bussen en regionale treinen daadwerkelijk uitvallen, is bij veel vervoerders nog onduidelijk. Dat hangt af van het aantal medewerkers dat besluit het werk neer te leggen.

Waar rijden woensdag minder of geen bussen en treinen?

Reizigers krijgen daarom het advies om vlak voor vertrek hun reis te controleren via 9292.nl of de reisplanner van hun vervoerder. Wie een belangrijke afspraak heeft, kan beter alvast alternatief vervoer regelen zoals een taxi, Uber of je laten brengen en/of halen door een bekende.

Bij Arriva verschilt de impact sterk per regio. In de Achterhoek rijden de bussen volgens de normale dienstregeling, maar in Rivierenland, Limburg en Twente kunnen ritten uitvallen. In Noord-Brabant waarschuwt de vervoerder nadrukkelijk voor uitval en wordt reizigers aangeraden alternatief vervoer te zoeken.

Arriva Bus Bus Achterhoek Normale dienstregeling verwacht Bus Rivierenland Mogelijke rituitval Bus Limburg Mogelijke rituitval Bus Noord-Brabant Rituitval verwacht, alternatief geadviseerd Bus Twente Mogelijke rituitval Arriva Trein Trein Achterhoek-Rivierenland Mogelijke rituitval Trein Fryslân en Groningen Normale dienstregeling verwacht Trein Limburg Rituitval verwacht Trein Vechtdallijnen Normale dienstregeling verwacht

Ook regionale treinen in Limburg en Achterhoek-Rivierenland kunnen uitvallen. De treinen in Fryslân, Groningen en op de Vechtdallijnen rijden wel normaal. Dat geldt ook voor het treinvervangend vervoer tussen Leeuwarden en Sneek.

Ook bij Qbuzz moeten reizigers rekening houden met minder bussen. Dat geldt voor de regio's Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem, Zuid-Holland Noord, Fryslân en Groningen-Drenthe. Hoeveel ritten doorgaan, wordt pas bij aanvang van de diensten duidelijk.

Qbuzz Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem Mogelijk minder bussen Zuid-Holland Noord Mogelijk minder bussen Fryslân Mogelijk minder bussen Groningen-Drenthe Mogelijk minder bussen

In Utrecht vallen woensdag veel bus- en tramlijnen uit. U-OV probeert op de belangrijkste routes nog vervoer aan te bieden, maar verwacht dat deze lijnen minder vaak rijden.

U-OV Binnen Utrecht Tram 20 en 22 Rijden niet Tram 21 Probeert te rijden, mogelijk minder vaak Buslijnen 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 27, 30, 31, 32, 34, 43, 44, 47, 48, 55, 57, 64, 65, 81, 85, 90, 111 en 184 Rijden niet Buslijnen 1, 3, 8, 28, 29, 66, 73, 74, 77, 84, 122 en 158 Proberen te rijden, mogelijk minder vaak

U-OV Utrecht Buiten Reguliere buslijnen Mogelijke rituitval en vertraging Wijkbus Nieuwegein Normale dienstregeling verwacht Buurtbussen Normale dienstregeling verwacht U-flex (Op afroepbasis) Normale dienstregeling verwacht

Buiten de stad Utrecht wordt zoveel mogelijk volgens de normale dienstregeling gereden, maar ook daar kunnen ritten uitvallen. De Wijkbus Nieuwegein, buurtbussen en U-flex rijden wel gewoon volgens de vervoerder.

Keolis verwacht eveneens flinke verstoringen. In Almere en Utrecht rijden minder bussen en ook de regionale treinen van Blauwnet en RRReis rijden mogelijk minder vaak. De vervoerder probeert uitgevallen ritten zo snel mogelijk uit de reisplanner te halen.

Keolis Bus Almere en Utrecht Minder bussen Trein Blauwnet (Overijssel) en RRReis (Overijssel, Gelderland en Flevoland) Minder treinen mogelijk

Bij Transdev, dat onder meer actief is in de Gooi en Vechtstreek, Utrecht, Hoeksche Waard-Goeree-Overflakkee en Zuidoost-Brabant, is nog niet duidelijk welke ritten uitvallen. De vervoerder probeert zoveel mogelijk bussen en regionale treinen te laten rijden met medewerkers die niet staken. Het flexvervoer blijft volgens Transdev wel volgens de gebruikelijke dienstregeling rijden.

Transdev Gooi en Vechtstreek Mogelijke rituitval Utrecht Mogelijke rituitval Zuidoost-Brabant Mogelijke rituitval Flexvervoer Normale dienstregeling

Voor reizigers van EBS in Haaglanden Streek is inmiddels meer duidelijk. Daar rijdt woensdag slechts een beperkt aantal buslijnen. Alleen de lijnen 30, 31, 43, 45, 455, 456, 826 en 827 blijven rijden. Alle andere buslijnen in dit vervoersgebied vallen uit. Ook op de lijnen die wel rijden, kunnen nog ritten vervallen.

EBS Haaglanden Buslijnen 30, 31, 43, 45, 455, 456, 826 en 827 Normale dienstregeling Alle overige buslijnen Haaglanden Streek Rijden niet

EBS Voorne-Putten en Rozenburg Alle buslijnen Normale dienstregeling verwacht

EBS Zaanstreek-Waterland (MeerPlus) Alle buslijnen Normale dienstregeling verwacht

Rijden de NS en het stadsvervoer wel?

De staking heeft geen gevolgen voor de reguliere treindienst van NS. Ook het stadsvervoer van GVB in Amsterdam en de HTM in Den Haag rijden volgens de normale dienstregeling. Bij de RET In Rotterdam is het net anders. Een deel van de bussen in de Maasstad komen wel te vervallen, welke lijnen komen te vervallen is nog niet zeker.

De staking is het gevolg van vastgelopen cao-onderhandelingen. Vakbonden FNV en CNV zijn boos omdat werkgevers onder meer meer flexibiliteit van personeel verlangen en werknemers minder zeggenschap over hun roosters dreigen te krijgen.

De bonden hebben aangekondigd tot aan kerst één dag per week te willen staken als er geen oplossing komt.