Streekvervoer staakt woensdag: dit kun je verwachten

Verkeer
Vandaag, 12:12
Wie woensdag 14 oktober met de bus of de regionale trein wil reizen, moet rekening houden met grote verstoringen. Door een landelijke staking in het streekvervoer vallen mogelijk veel ritten uit. In sommige regio's rijden zelfs helemaal geen bussen. Maar waar kun je nog wel met het openbaar vervoer reizen?
De staking duurt de hele woensdag en treft onder meer vervoerder Arriva, EBS, Qbuzz, Transdev en Keolis. Hoeveel bussen en regionale treinen daadwerkelijk uitvallen, is bij veel vervoerders nog onduidelijk. Dat hangt af van het aantal medewerkers dat besluit het werk neer te leggen.
Reizigers krijgen daarom het advies om vlak voor vertrek hun reis te controleren via 9292.nl of de reisplanner van hun vervoerder. Wie een belangrijke afspraak heeft, kan beter alvast alternatief vervoer regelen zoals een taxi, Uber of je laten brengen en/of halen door een bekende.
Bij Arriva verschilt de impact sterk per regio. In de Achterhoek rijden de bussen volgens de normale dienstregeling, maar in Rivierenland, Limburg en Twente kunnen ritten uitvallen. In Noord-Brabant waarschuwt de vervoerder nadrukkelijk voor uitval en wordt reizigers aangeraden alternatief vervoer te zoeken.
Arriva Bus
Bus Achterhoek
Normale dienstregeling verwacht
Bus Rivierenland
Mogelijke rituitval
Bus Limburg
Mogelijke rituitval
Bus Noord-Brabant
Rituitval verwacht, alternatief geadviseerd
Bus Twente
Mogelijke rituitval
Arriva Trein
Trein Achterhoek-Rivierenland
Mogelijke rituitval
Trein Fryslân en Groningen
Normale dienstregeling verwacht
Trein Limburg
Rituitval verwacht
Trein Vechtdallijnen
Normale dienstregeling verwacht
Ook regionale treinen in Limburg en Achterhoek-Rivierenland kunnen uitvallen. De treinen in Fryslân, Groningen en op de Vechtdallijnen rijden wel normaal. Dat geldt ook voor het treinvervangend vervoer tussen Leeuwarden en Sneek.
Ook bij Qbuzz moeten reizigers rekening houden met minder bussen. Dat geldt voor de regio's Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem, Zuid-Holland Noord, Fryslân en Groningen-Drenthe. Hoeveel ritten doorgaan, wordt pas bij aanvang van de diensten duidelijk.
Qbuzz
Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem
Mogelijk minder bussen
Zuid-Holland Noord
Mogelijk minder bussen
Fryslân
Mogelijk minder bussen
Groningen-Drenthe
Mogelijk minder bussen
In Utrecht vallen woensdag veel bus- en tramlijnen uit. U-OV probeert op de belangrijkste routes nog vervoer aan te bieden, maar verwacht dat deze lijnen minder vaak rijden.
U-OV Binnen Utrecht
Tram 20 en 22
Rijden niet
Tram 21
Probeert te rijden, mogelijk minder vaak
Buslijnen 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 27, 30, 31, 32, 34, 43, 44, 47, 48, 55, 57, 64, 65, 81, 85, 90, 111 en 184
Rijden niet
Buslijnen 1, 3, 8, 28, 29, 66, 73, 74, 77, 84, 122 en 158
Proberen te rijden, mogelijk minder vaak
U-OV Utrecht Buiten
Reguliere buslijnen
Mogelijke rituitval en vertraging
Wijkbus Nieuwegein
Normale dienstregeling verwacht
Buurtbussen
Normale dienstregeling verwacht
U-flex (Op afroepbasis)
Normale dienstregeling verwacht
Buiten de stad Utrecht wordt zoveel mogelijk volgens de normale dienstregeling gereden, maar ook daar kunnen ritten uitvallen. De Wijkbus Nieuwegein, buurtbussen en U-flex rijden wel gewoon volgens de vervoerder.
Keolis verwacht eveneens flinke verstoringen. In Almere en Utrecht rijden minder bussen en ook de regionale treinen van Blauwnet en RRReis rijden mogelijk minder vaak. De vervoerder probeert uitgevallen ritten zo snel mogelijk uit de reisplanner te halen.
Keolis
Bus Almere en Utrecht
Minder bussen
Trein Blauwnet (Overijssel) en RRReis (Overijssel, Gelderland en Flevoland)
Minder treinen mogelijk
Bij Transdev, dat onder meer actief is in de Gooi en Vechtstreek, Utrecht, Hoeksche Waard-Goeree-Overflakkee en Zuidoost-Brabant, is nog niet duidelijk welke ritten uitvallen. De vervoerder probeert zoveel mogelijk bussen en regionale treinen te laten rijden met medewerkers die niet staken. Het flexvervoer blijft volgens Transdev wel volgens de gebruikelijke dienstregeling rijden.
Transdev
Gooi en Vechtstreek
Mogelijke rituitval
Utrecht
Mogelijke rituitval
Zuidoost-Brabant
Mogelijke rituitval
Flexvervoer
Normale dienstregeling
Voor reizigers van EBS in Haaglanden Streek is inmiddels meer duidelijk. Daar rijdt woensdag slechts een beperkt aantal buslijnen. Alleen de lijnen 30, 31, 43, 45, 455, 456, 826 en 827 blijven rijden. Alle andere buslijnen in dit vervoersgebied vallen uit. Ook op de lijnen die wel rijden, kunnen nog ritten vervallen.
EBS Haaglanden
Buslijnen 30, 31, 43, 45, 455, 456, 826 en 827
Normale dienstregeling
Alle overige buslijnen Haaglanden Streek
Rijden niet
EBS Voorne-Putten en Rozenburg
Alle buslijnen
Normale dienstregeling verwacht
EBS Zaanstreek-Waterland (MeerPlus)
Alle buslijnen
Normale dienstregeling verwacht
De staking heeft geen gevolgen voor de reguliere treindienst van NS. Ook het stadsvervoer van GVB in Amsterdam en de HTM in Den Haag rijden volgens de normale dienstregeling. Bij de RET In Rotterdam is het net anders. Een deel van de bussen in de Maasstad komen wel te vervallen, welke lijnen komen te vervallen is nog niet zeker.
De staking is het gevolg van vastgelopen cao-onderhandelingen. Vakbonden FNV en CNV zijn boos omdat werkgevers onder meer meer flexibiliteit van personeel verlangen en werknemers minder zeggenschap over hun roosters dreigen te krijgen.
De bonden hebben aangekondigd tot aan kerst één dag per week te willen staken als er geen oplossing komt.