Komende woensdag landelijke staking streekvervoer

Medewerkers in het streekvervoer leggen woensdag 14 oktober de hele dag het werk neer. De vakbonden FNV en CNV hebben de staking aangekondigd nadat de cao-onderhandelingen zijn vastgelopen. Reizigers moeten op de meeste plekken rekening houden met uitgevallen bussen.

Volgens de vakbonden gaat het om bijna 13.000 medewerkers, zowel buschauffeurs als kantoormedewerkers, die woensdag 14 oktober het werk neerleggen. Alleen in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam rijden er die dag bussen. Reizigers wordt aangeraden om voor vertrek de actuele reisinformatie te controleren.

Vakbonden eisen betere cao

De bonden zijn boos over de plannen van werkgevers, die volgens hen leiden tot verslechteringen van de arbeidsvoorwaarden. Werkgevers willen medewerkers flexibeler inzetten, extra onbetaalde pauzes invoeren en de roosters korter van tevoren bekendmaken. Ook de inkomenszekerheid en regelingen voor oudere werknemers staan volgens FNV onder druk.

Volgens FNV-bestuurder Marijn van der Gaag is actievoeren nu onvermijdelijk. De bonden begrijpen dat de staking vervelend is voor reizigers, maar vinden betere arbeidsvoorwaarden noodzakelijk. "Onze boodschap is helder: die verslechteringen moeten van tafel. We willen afspraken die het werken in het streekvervoer beter en gezonder maken."

Eén stakingsdag per week

Woensdag is de eerste aangekondigde stakingsdag, maar zonder het gewenste effect zijn meer acties iet uitgesloten. "We zullen komende tijd in iedere week een actiedag organiseren", aldus CNV-onderhandelaar Niels Rook.