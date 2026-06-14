OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Ruim kwart Nederlanders durft geen bloed te geven door prikangst

Zorg

Vandaag, 16:14

Link gekopieerd

Naalden en bloed zijn voor veel mensen geen pretje. Een kwart van de Nederlanders is daarom geen bloeddonor. Terwijl de behoefte aan bloed en plasma onverminderd groot is.

De organisatie Sanquin luidt de noodklok. Uit nieuw onderzoek van de bloedbank blijkt dat prikangst een belangrijke reden is waarom Nederlanders geen donor worden, terwijl er jaarlijks ongeveer 60.000 nieuwe donors nodig zijn. Dat komt doordat ieder jaar een deel van de huidige donors stopt vanwege leeftijd, gezondheid, verhuizingen of veranderende persoonlijke omstandigheden.

Bloed kan nodig zijn voor kankerpatiënten, slachtoffers van ongelukken, maar ook voor vrouwen na een zware bevalling. Naast bloed voor transfusies is ook bloedplasma steeds belangrijker. Uit bloedplasma worden geneesmiddelen gemaakt voor patiënten met onder meer brandwonden, afweerstoornissen en auto-immuunziekten.

Levens redden

"Veel mensen vinden bloed doneren spannend en dat begrijpen we goed. Tegelijkertijd zijn onze mensen speciaal opgeleid om bloed af te nemen, ook bij mensen met prikangst. We horen van donors achteraf vaak dat het enorm meevalt. En met een klein moment van hun tijd kunnen donors echt levens redden", aldus Sanquin.

In de video bovenaan meer over het tekort aan bloeddonors en de redenen dat mensen wel of niet doneren.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Agent laat vrouw geld doneren aan goed doel in plaats van boete betalen
Agent laat vrouw geld doneren aan goed doel in plaats van boete betalen
Drukte bij kapper Wormerveer: tientallen mensen doneren aan kankerpatiënten
Drukte bij kapper Wormerveer: tientallen mensen doneren aan kankerpatiënten

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.