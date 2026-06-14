Ruim kwart Nederlanders durft geen bloed te geven door prikangst

Naalden en bloed zijn voor veel mensen geen pretje. Een kwart van de Nederlanders is daarom geen bloeddonor. Terwijl de behoefte aan bloed en plasma onverminderd groot is.

De organisatie Sanquin luidt de noodklok. Uit nieuw onderzoek van de bloedbank blijkt dat prikangst een belangrijke reden is waarom Nederlanders geen donor worden, terwijl er jaarlijks ongeveer 60.000 nieuwe donors nodig zijn. Dat komt doordat ieder jaar een deel van de huidige donors stopt vanwege leeftijd, gezondheid, verhuizingen of veranderende persoonlijke omstandigheden.

Bloed kan nodig zijn voor kankerpatiënten, slachtoffers van ongelukken, maar ook voor vrouwen na een zware bevalling. Naast bloed voor transfusies is ook bloedplasma steeds belangrijker. Uit bloedplasma worden geneesmiddelen gemaakt voor patiënten met onder meer brandwonden, afweerstoornissen en auto-immuunziekten.

Levens redden

"Veel mensen vinden bloed doneren spannend en dat begrijpen we goed. Tegelijkertijd zijn onze mensen speciaal opgeleid om bloed af te nemen, ook bij mensen met prikangst. We horen van donors achteraf vaak dat het enorm meevalt. En met een klein moment van hun tijd kunnen donors echt levens redden", aldus Sanquin.

In de video bovenaan meer over het tekort aan bloeddonors en de redenen dat mensen wel of niet doneren.