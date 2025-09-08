Eerste baby’s ingeënt tegen RS-virus, artsen hopen op minder ic-druk

De eerste baby's zijn maandag ingeënt tegen het Respiratoir Syncytieel-virus, ook wel het RS-virus. Het virus veroorzaakt luchtweginfecties en vooral baby's kunnen er ernstig ziek van worden en er zelfs aan overlijden. Jeugd- en kinderartsen verwachten met de prikken veel pijn en druk op de ic's te voorkomen.

Het RS-virus is een virus dat één van de belangrijkste veroorzakers is van verkoudheid en de meest voorkomende oorzaak van luchtweginfecties bij kinderen, wat vooral voorkomt in de wintermaanden. Bijna alle kinderen hebben vóór hun tweede verjaardag een infectie met dit virus gehad. In 1 op de 100 gevallen leidt dat tot een ziekenhuisopname.

Nicole Kok uit Harderwijk kreeg de schrik van haar leven toen ze haar baby Romy doodziek aantrof in bed. Ze bleek besmet te zijn met het RS-virus. Bekijk het verhaal van Nicole en haar dochter Romy in de onderstaande video.

1:50 Moeder Nicole kreeg de schrik van haar leven: Baby Romy (1) doodziek door RS-virus

Inenting

De prik is geen vaccinatie, maar een immunisatie. Dat betekent dat de antistoffen tegen het virus al in de prik zitten en niet door de baby zelf moet worden aangemaakt. Bijwerkingen na de prik komen soms voor, hierbij moet je denken aan huiduitslag, koorts of reacties op de prikplek. Na een inenting ben je zes maanden beschermd tegen het virus.

Druk op de Intensive Care

Nederlandse artsen en verpleegkundigen sloegen begin dit jaar alarm. De ic's zaten vol met kinderen die last hadden van dit virus. Sommige kinderen moesten uitwijken naar ziekenhuizen in Duitsland. Met de prik hopen ze de druk op de ic te verminderen.

Sinds 2023 wordt de inenting al in een aantal andere landen in Europa gegeven. In die landen is volgens het RIVM het aantal ziekenhuisopnames met 80 procent gedaald.