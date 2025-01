Kinder-ic's vol met jonge kinderen met RS-virus

Intensivecareafdelingen voor kinderen liggen vol met baby's die ernstige luchtwegproblemen hebben door het RS-virus. Dat bevestigt een woordvoerder van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) na berichtgeving van de NOS en het AD. Dat heeft grote gevolgen: operaties worden uitgesteld en kinderen zullen mogelijk moeten uitwijken naar ziekenhuizen in andere regio's of zelfs in Duitsland.

Nederlandse artsen en verpleegkundigen slaan alarm. Volgens Lissy de Ridder, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, zijn ziekenhuizen in overleg met ziekenhuizen in Duitsland. Daar kunnen zieke baby's naartoe als de druk in Nederland te hoog wordt. "Maar ook in Duitsland is het druk."

Nicole Kok uit Harderwijk kreeg de schrik van haar leven toen ze haar baby Romy doodziek aantrof in bed. Ze bleek besmet te zijn met het RS-virus. Bekijk het verhaal van Nicole en haar dochter Romy in de video bovenaan.

Alle kinder-IC's vol

Hoeveel kinderen er momenteel met RS in het ziekenhuis liggen, is niet te melden omdat hun aantal snel verandert, zegt De Ridder tegen de krant. "Vooral in het noorden van het land liggen naar verhouding veel baby's met het virus op de IC. Momenteel liggen alle kinder-IC's vol, alleen in Maastricht zijn nog een paar plekken."

Wat is het RS-virus? Het RS-virus is een virus dat één van de belangrijkste veroorzakers is van verkoudheid en de meest voorkomende oorzaak van luchtweginfecties bij kinderen, wat vooral voorkomt in de wintermaanden. Bijna alle kinderen hebben vóór hun tweede verjaardag een infectie met dit virus gehad. In 1 op de 100 gevallen leidt dat tot een ziekenhuisopname.

Vaccinatie

Deze drukte op de IC's voor kinderen komt jaarlijks voor, al is de piek nu wel later dan in andere jaren. "Hoe hoog die is en hoe lang die duurt is nooit te voorspellen", aldus De Ridder. Maar ze heeft goede hoop dat dit de laatste keer is dat het virus voor capaciteitsproblemen zorgt; dit najaar komt er een vaccin beschikbaar dat veel leed kan voorkomen en de druk op ziekenhuizen zal verlichten.