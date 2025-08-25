Nieuwe RS-virusprik vanaf september beschikbaar voor jonge baby’s

Vanaf volgende maand kunnen baby’s een prik krijgen die beschermt tegen het RS-virus, een verkoudheidsvirus dat ernstige luchtweginfecties kan veroorzaken. De injectie is toegevoegd aan het Rijksvaccinatieprogramma en wordt aangeboden aan baby’s die op of na 1 april zijn geboren.

Het RS-virus (respiratoir syncytieel virus) komt vooral voor in de herfst en winter en kan bij jonge kinderen leiden tot ernstige klachten zoals benauwdheid en ziekenhuisopname. Te vroeg geboren baby’s, kinderen met het syndroom van Down of een aangeboren hartafwijking lopen extra risico.

Nicole Kok uit Harderwijk kreeg de schrik van haar leven toen ze haar baby Romy doodziek aantrof in bed. Ze blijkt besmet te zijn met het RS-virus. Bekijk het verhaal van Nicole en haar dochter Romy in de video hieronder.

1:50 Moeder Nicole kreeg de schrik van haar leven: Baby Romy (1) doodziek door RS-virus

De prik is officieel geen vaccinatie, maar een zogeheten immunisatie, legt het RIVM uit. “De injectie bevat kant-en-klare antistoffen tegen het virus. De baby hoeft die dus niet zelf aan te maken, wat bij een klassieke vaccinatie wel het geval is.” De bescherming houdt zo’n zes maanden aan, precies tijdens de periode waarin het virus het meest voorkomt.

Ook ouderen lopen risico

Niet alleen jonge kinderen kunnen ernstig ziek worden van het RS-virus. Ook ouderen en mensen met hart- of longaandoeningen lopen verhoogd risico op complicaties. Daarom adviseert de Gezondheidsraad om op termijn ook deze groepen een prik aan te bieden.

Voorwaarde is wel dat eerst duidelijk wordt hoe vaak de injectie herhaald moet worden om effectief te blijven. De raad denkt aan een inentingsprogramma voor mensen van 75 jaar en ouder, bewoners van zorginstellingen vanaf 60 jaar en mensen met een medische aandoening zoals hartfalen, COPD, diabetes of ernstige obesitas.