Vaccinatiegraad in Utrecht ver onder 90 procent: 'Zorgwekkend'

Steeds meer ouders slaan het over: het inenten van hun kinderen. Vooral in Utrechtse wijken als Overvecht, Kanaleneiland en Hoograven daalt de vaccinatiegraad tot ver onder de 90 procent. En dat is zorgwekkend, aldus gemeente Utrecht. Want daarmee komt de zogeheten groepsimmuniteit in gevaar. De gemeente luidt de noodklok en zet alles op alles om het vertrouwen in vaccinaties te herstellen. Hart van Nederland ging langs bij een inloopmiddag waar ouders hun kinderen kunnen laten vaccineren.

Volgens wethouder Eelco Eerenberg is er een onacceptabele situatie ontstaan. Hij vindt het extra zorgelijk dat de verschillen tussen wijken in Utrecht groot zijn. "De kansen op gezond zijn, zijn hiermee ongelijk verdeeld."

Intussen wordt gelobbyd bij het Rijk voor structurele financiële steun voor het verhogen van de vaccinatiegraad. Dat doet Utrecht samen met Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. In die steden ligt de vaccinatiegraad ook erg laag, zelfs nog lager dan in Utrecht.