Roep om MRI-scan bij hoge borstdichtheid: 'Het heeft mijn leven gered'

Veel vrouwen weten niet welke borstdichtheid ze hebben, terwijl dit juist cruciaal kan zijn voor het vroeg opsporen van borstkanker. Vrouwen met een type D-borstdichtheid hebben namelijk vier keer meer kans om borstkanker te ontwikkelen, en voor hen is de standaard mammografie vaak niet voldoende. Beginnende tumoren zijn lastig te zien bij een hoge borstdichtheid, maar kunnen wel worden opgespoord met een MRI-scan. Toch krijgen veel vrouwen deze scan niet standaard aangeboden.

Jaarlijks doen zo’n tachtigduizend vrouwen met dit type borsten mee aan het bevolkingsonderzoek, zonder dat ze te horen krijgen dat ze een type D-borstdichtheid hebben. Daardoor missen ze cruciale informatie. Er wordt daarom gepleit voor het standaard delen van deze informatie en het aanbieden van een MRI-scan voor vrouwen met type D. Borstkankervereniging Nederland is een petitie gestart, die inmiddels al meer dan elfduizend keer is ondertekend.

Caroline had graag willen weten dat ze type D-borsten had. Haar moeder overleed in 1997 op 60-jarige leeftijd aan borstkanker, die te laat werd ontdekt. Caroline drong daarom aan op aanvullend onderzoek naast de mammografieën, maar dat werd steeds geweigerd. Toen ze uiteindelijk haar medisch dossier opvroeg, stond daarin dat artsen niets konden zien door het vele klierweefsel in haar borsten.

'MRI-scan heeft mijn leven gered'

Via haar huisarts kreeg ze uiteindelijk een verwijzing voor een MRI-scan, en daaruit bleek dat ze kanker had. "Toen ik het hoorde, schrok ik enorm. Maar tegelijkertijd was ik zo dankbaar dat ik had doorgezet en dat ik er vroeg bij was. De kanker was nog niet uitgezaaid. Ik zeg nog steeds: die MRI heeft mijn leven gered. Als ik die niet had gehad, was ik ermee blijven rondlopen en was het te laat geweest."

Staatssecretaris Karremans laat aan Hart van Nederland weten binnenkort in gesprek te gaan met de Borstkankervereniging Nederland, de gezondheidsraad en radiologen om te bespreken hoe dit probleem kan worden aangepakt.