RIVM: griepepidemie voorbij, aantal zieken daalt

Zorg

Vandaag, 17:44

De griepepidemie in Nederland is voorbij. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het aantal mensen dat met klachten naar de huisarts ging, is opnieuw gedaald.

Het gaat om mensen met acute luchtwegklachten, zoals hoesten en koorts. Ook in afgenomen monsters werd het griepvirus een stuk minder vaak gevonden dan een week eerder. Daarmee lijkt de piek van de griep definitief achter ons te liggen.

Latere start

De epidemie begon dit jaar pas medio februari. Dat is later dan vorig jaar, toen eind januari al sprake was van een griepgolf. Die hield toen aan tot eind maart.

Het onderzoeksinstituut Nivel hield vroeger bij hoeveel mensen met griepachtige klachten naar de huisarts gaan. Deze aanpak is onlangs veranderd. Nivel kijkt nu hoeveel mensen vanwege acute luchtwegklachten naar de huisarts gaan. Griep is daar een onderdeel van. Een andere manier om de epidemie te volgen, is het onderzoeken van de monsters van zieke mensen die zich bij de huisarts melden.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

